Opustila Ústí nad Labem, aby si splnila svůj sen. Ústečanka Tereza Prošková se ze severu Čech vydala do středních Čech, kde se připojila k Vězeňské službě České republiky. V současné době pracuje v jedné z věznic jako vychovatelka odsouzených mužů. „Jedním z hlavních cílů mé práce je připravit odsouzeného na návrat do běžného života. Jenže ono je dost těžké pomoci někomu, kdo o to mnohdy ani nemá zájem,“ říká.

Co přesně vaše práce obnáší?

Především je založená hlavně na administrativě. Hodnocení k soudu, vypracovávání komplexní zprávy o odsouzeném a podobně. Také odsouzeným pomáháme, když něco potřebují. Například poradit se žádostmi, když chtějí návštěvu, výměna ústavního oblečení. Kontrolujeme balíky, které do věznice přicházejí od jejich známých či rodiny. Musíme kontrolovat i všechny dopisy, které do věznice přijdou, aby náhodou někdo nepáchal trestnou činnost prostřednictvím někoho z venku.

Je pro vás tato práce splněným snem?

Dostat se k Vězeňské službě ČR byl můj sen vlastně od začátku střední školy, takže ano. Každý mi celou dobu říkal, ať to vzdám, že to není práce pro mladou holku a že to prostředí psychicky nezvládnu. Neposlouchala jsem je, a i proto jsem se dostala tam, kde jsem chtěla být. Myslím si, že existuje povolání, které je přímo stvořené pro každého člověka. Já to povolání našla právě v téhle neobvyklé sféře.

Co jste studovala?

Střední odbornou školu - veřejnoprávní činnost a vyšší odbornou školu v oboru právní asistence. Na jaře jedu povinně na kurz do Stráže pod Ralskem do Vězeňské akademie. Přemýšlím i o vysoké škole v oboru speciální pedagogika, ale to se uvidí časem.

Vzpomenete si, co se vám honilo hlavou, když jste poprvé přišla do práce?

Stres, úzkost, panika. Všechny tyto pocity najednou. Moje první myšlenka byla: kam ses to zase uvrtala. To prostředí je úplně jiné, než jak jsem si ho do té doby představovala. A najednou se to pro mě mělo stát místem, kde budu trávit většinu života.

Jaká je ve vězení atmosféra?

To se dá říct jen velmi těžko. Je tam plno lidí a každý má v sobě něco jiného. Někdo svůj trest přijal a snaží se ho zvládnout. Někdo si myslí, že je nevinný a snaží se o tom přesvědčit ostatní, což není tak hrozné jako to, že přesvědčuje hlavně sám sebe. Nezažila jsem tam nikoho, kdo by "seděl" neprávem. Nicméně na každém oddíle je ta situace trochu jiná.

Jak je to u vás?

Já jsem na nejhorším oddíle v nejvyšším stupni zabezpečení a je to znát. Chlapi jsou spolu každý den, celý den a každý si nesedne s každým. Takže je to na té atmosféře cítit. Ale někdy jsou dny, kdy je to všechno v pohodě, člověk by ani neřekl, že je v kriminále.

Výstřižky s Kajínkem

Celkově to ale není příjemné prostředí, že?

To určitě ne. Většinou tam máme ty největší lotry s nejhorším chováním. Ale je to samozřejmě dost individuální. Někdo se dokáže chovat velmi dobře, někdo bohužel ne. Kupodivu vidím velkou výhodu práce ve věznici - vždycky víte, s kým „tančíte“. O lidech venku to říct nelze.

O zločin a podobné obory se zajímáte i ve volném čase. Pomáhala vám tahle skutečnost v profesním životě?

Určitě ano, píšu blog o kriminálních případech. O tuhle tematiku se zajímám prakticky od dětství, kdy jsem si jako malá vystřihovala články o Kajínkovi. Určitě mi to pomohlo nějaké činy pochopit z jejich pohledu. Samozřejmě se ale setkávám i s trestnými činy, nad kterými zůstává rozum stát.

Žen vychovatelek je v českých věznicích velmi málo. Nesetkáváte se ze strany vězňů s narážkami?

Dnes a denně. Tak nějak jsem si na to zvykla. Na jednu stranu je chápu, ale na druhou stranu jsou jejich výrazy někdy podivuhodné. Oni vědí, jak jsou nastavené hranice, a nesmí je překročit. To, co si povídají za našimi zády, radši nechci vědět.

Dokázala byste popsat, jaký vztah je mezi vámi a vězni?

To je pro mě dost těžká otázka. Snažím se najít cestu, která by byla nejlepší pro všechny. Každý vězeň se chová jinak, podle toho k nim přistupuji já. Většinou se snažím o to, aby chápali, kde jsou hranice toho, co si ke mně můžou dovolit. Jsem prostě někdo, na koho se můžou obrátit, když jim není nejlíp, a zároveň někdo, koho musí respektovat.

Jak vypadají vězeňské cely na „vašem“ oddělení?

Mám 21 cel po 8 postelích. V každé cele je stůl se židlemi a každý odsouzený má svou osobní skříňku, kde může mít povolené věci. Za celami je malá koupelna s pračkou, toalety a malá kuchyňka s mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí.

Podle dostupných informací má mít vychovatel na starost 20 vězňů. Vy jich máte 129. Je to komplikace?

Neskutečná. Jelikož chybí dost vychovatelů a jiných odborných zaměstnanců a zároveň jsou přeplněné věznice, tak musí vychovatelé vykonávat práci za jiné pracovní pozice. Jeden vychovatel má ranní směnu, druhý má odpolední, takže se nelze věnovat odsouzeným tolik, kolik bychom měli. Není to v našich silách a nelze to dělat ani z časových důvodů. Snažíme se, jak nám síly stačí, ale 129 vězňů na jednoho vychovatele je opravdu příliš.

Je jedním z cílů vychovatelů připravit odsouzené co nejlépe na návrat na svobodu?

Ano, určitě je to jeden z hlavních cílů. Ale ono je dost těžké pomoci někomu, kdo o to ani nemá zájem. Více než půlka z nich už ani jinak žít neumí a nechce. Jim tenhle život vyhovuje a už předem vědí, že se do tohohle prostředí vrátí. Někdo samozřejmě ne, někdo pomoc potřebuje a od toho tu je vychovatel, sociální pracovnice nebo speciální pedagog.

Kam byste se chtěla v kariéře dostat?

Já jsem s pozicí vychovatele spokojená, protože mě baví a naplňuje. Je možné, že budu za pár let uvažovat jinak, ale pro mě je to smysluplná práce a nehodlám pozici v blízké době měnit.