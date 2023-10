Zoo Ústí nad Labem se potýká s neobvyklým problémem. Jedné z jejich vydřích obyvatelek se totiž podařilo utéct z ohrady a nyní se pohybuje v okolí zoo. Pracovníci zoo prosí o pomoc veřejnost.

Zoo Ústí nad Labem prosí o pomoc s hledáním vydry | Foto: Zoo Ústí nad Labem

Podle vyjádření zoologické zahrady umožnila útěk vydry technická závada na elektrickém ohradníku, která umožnila vydře prorazit plot a dostat se na svobodu.

Zoo žádá občany, kteří by vydru zahlédli, aby jim to ihned oznámili na telefonním čísle 728 067 186. Zvíře není nebezpečné, ale je divoké a plaché, takže se nepokoušejte jej sami chytat nebo krmit. V zahradě doufají, že se vydra brzy vrátí do bezpečí.

