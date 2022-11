Máte rádi kořalku a rádi se veřejně opíjíte na čerstvém vzduchu? Tak do toho, v Ústí už to není zakázané. Na pondělním zasedání 21. listopadu totiž zastupitelé zrušili obecně závaznou vyhlášku města, která to zakazovala. Ústavní soud totiž, laicky řečeno, odvolal svůj původní rozsudek, kterým potvrdil její platnost, protože se mu nelíbilo, že výjimky ze zákazu nejsou ve vyhlášce vypsány jedna vedle druhé, ale udělovány dodatečným povolením ke každé akci zvlášť. Také se mu nezdálo vymezení ploch, kde je pití alkoholu na veřejnosti zakázáno. Podle něj bylo naprosto nedostatečné.

Ústavní soud rozhodl loni v červenci, Ústí přesto udržovalo zákaz popíjení alkoholu na veřejných prostranstvích v platnosti. Až do okamžiku, kdy ministerstvo vnitra pohrozilo, že tuto vyhlášku jako protiprávní zruší samo.

Než ale zastupitelstvo vyhlášku v pondělním hlasování zrušilo, rozproudila se okolo toho poměrně dlouhá diskuse. Opozici se totiž nelíbilo, že město ani po zhruba roce a půl, co o právním nálezu Ústavního soudu ví, stále ještě nemá připravenou protialkoholní vyhlášku novou. Koalice se bránila s tím, že právní oddělení už pracuje na nové a vymezení prostor, kde bude pití zakázáno, konzultuje s městskými obvody. Předkládat k projednání by ji město mělo na prvním lednovém zasedání zastupitelstva.

Jak vysvětlila městská mluvčí Romana Macová, dle nálezu Ústavního soudu je potřeba výjimky ze zákazu, stejně jako zákaz užívání alkoholických nápojů samotný, formulovat jako přímo použitelné obecné pravidlo chování. „Tyto výjimky naopak nelze formulovat tak, že jsou stanoveny na základě zákonem neupraveného veřejnoprávního povolení udělovaného za tímto účelem městem pro jednotlivé případy zvlášť. Na nové vyhlášce právní oddělení již pracuje, ale s ohledem na náročnost, a to především v souvislosti s přesnějším vymezením prostor, kterých se bude zákaz týkat a které vyžaduje spolupráci s městskými obvody, není možné v krátkém termínu novou obecně závažnou vyhlášku zpracovat,“ informovala.

Zrušení vyhlášky, byť dočasné, znechutilo obyvatele čtvrtí, které dlouhodobě trpí nájezdy opilců, bezdomovců a partiček výrostků, například Skřivánek. Své o tom ví zdejší obyvatel Petr Musil. „Měl jsem za to, že pokud mají nějaká omezení svůj důvod, měla by být zachována. Problémy, které máme na Skřivánku, trvají už roky. To už nesouvisí jen s alkoholem, ale i s drogami. Takže pokud město muselo vyhlášku zrušit, mělo by se postarat o nápravu tak, aby to bylo v souladu s nálezem Ústavního soudu,“ reagoval.

„Nezbytně nutná bude také reorganizace městské policie. Postupovat stejně jako v devadesátých letech už nelze, máme tu nové patologické fenomény, a to nemluvím jen o drogách, bezdomovectví nebo skupinkách mladých vandalů a výtržníků. Je třeba, aby na to strážníci reagovali novými přístupy. My jsme například měli v ulici kameru. Myslel jsem si, že když na ní bude vidět nějaký ruch, strážníci zareagují, ale nic se nedělo. Nakonec ji sundali,“ kritizoval.

Právě na Skřivánku místní lidé bojovali o rozšíření zákazu popíjení alkoholu na ulici. Petici - ať už elektronickou, nebo v papírové formě - podepsalo zhruba 675 obyvatel okolních domů. V době, kdy vznikla, tedy před čtyřmi až pěti lety, se zdejší lidé, ať už školáci, lidé v pracovním procesu, důchodci a matky na mateřské, denně potýkali s nevítanými návštěvníky zdejšího marketu, kteří si pak bohatě před obchodem zavdávali zde koupených lihovin. Poté tropili výtržnosti a ničili okolní majetek a napadali kolemjdoucí.

Podobné problémy řešili lidé i v jiných částech města, včetně vyloučených lokalit. Na vakuum, které bude trvat, než město připraví nový zákaz popíjení alkoholu na veřejnosti, které bude v souladu s ústavou, upozornila i starostka Neštěmic Yveta Tomková. Právě její obvod se potýká se sociálně vyloučenými lokalitami nejvíce, konkrétně třeba s Mojžířem. „Mne tedy překvapuje, že se o tom ví rok a půl a stále není zpracovaná nová vyhláška. Vnímám to negativně, protože se bude opakovat, že nám bude každý chuligán pít u školy nebo školky a strážníci nebudou mít žádnou oporu ve vyhlášce, aby mohli dotyčného vykázat, případně pokutovat,“ poznamenala.

Městská policie s ní souhlasí. Zástupce ředitele Jan Novotný očekává, že zrušení vyhlášky problémy přinese. „Byl to jediný nástroj, jak dostat opilce a výtržníky od škol, školek, domovů důchodců, z centra města. Nejhorší to tradičně bývá za cukrárnou Barborka, na Mírovém náměstí, na bývalém autobusovém náměstí. Když najdeme opilce, obvykle, abychom nezatěžovali nemocnici, se ho snažíme rozchodit, aby se dokázal o sebe postarat. Když ne, musíme zavolat sanitku a na záchytku, nebo ho poslat na vyšetření k lékaři. Což není jednoduché, opilci bývají agresivní, napadají okolí, obtěžují lidi. Musíme se s tím nějak poprat, zpřísnit kontroly a snažit se to podchytit hned od počátku, než jim dojde, že se něco změnilo,“ dodal.