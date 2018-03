Výkopy kazí obchodům zisky. Práce v centru Ústí potrvají až do listopadu

Ústí nad Labem /FOTO, ANKETA/ - Nejen omezení v dopravě. I obchodní nejistotu přinesla rekonstrukce kanalizace, vody a plynu ve Velké Hradební ulici. Především těm, kteří tu mají své obchůdky. Trvat to má až do listopadu.

Živnostník Petr Hurt o tom ví své. „Je to šílené. Leden a únor docela šly. Ale od chvíle, co tady začali kopat, je to hodně špatné. Mohu to doložit i účtenkami z EET. Byli jsme na hlavní ulici, ale teď jsme v zapadlé uličce,“ zoufal si.

Příčinou je zelená plachta, která zakrývá nejen staveniště, ale i pohled na vchod do Hurtovy prodejny s oblečením. „Zkoušeli jsme tam postavit i informační desku, ale to nepomohlo. Kdyby se alespoň něco dělo, ale vidíte to sám,“ ukázala prodavačka na ulici, kde zrovna kolem 13. hodiny nikdo nekopal.

Na trable živnostníka reagoval místostarosta centrálního ústeckého obvodu Karel Karika. „Na přípravu těchto věcí nemáme vliv, to by se musel změnit statut města. Ale tyto denní problémy můžeme pomoci vyřešit. Pokud se na mě obrátí, pomohu,“ slíbil.

Opravu provádí společnost Eurovia CS. Její mluvčí Iveta Štočková připomněla, že plachtu na oplocení dávají stavbaři standardně z bezpečnostních důvodů, kdyby třeba odlétl nějaký kámen. „I kvůli omezení prašnosti a hluku. Práce začnou naplno příští neděli, kdy končí zákonné lhůty na oznámení veřejnosti, že budeme zavírat vodu,“ uvedla mluvčí Štočková.

Trochu lépe na tom jsou v prodejně drůbežího masa. Ta má totiž stálé zákazníky. „Zatím to jde, pouští nám sem i dodavatele zboží. Trochu se bojíme, jak bude zásobování vypadat, až se posunou výš,“ poznamenala jedna z prodavaček.

Oplocený prostor s plachtou se totiž výhledově posune od křižovatky u Savoye směrem k Bratislavské ulici před výlohu prodejny. „Budu sem chodit nakupovat, i když tu bude plachta,“ namítl senior František Nechvátal.

S obavami místní živnostníci vyhlížejí i připravovanou rekonstrukci chodníku v Pařížské ulici, která bude na opravy inženýrských sítí navazovat po jednotlivých etapách.

Až skončí, nahradí litý asfalt na chodnících kvalitní zámková dlažba. „Náklady činí 3,7 milionu korun,“ informovala ústecká mluvčí Romana Macová.

Termíny prací

Už v průběhu prací ve Velké Hradební začne v dubnu také velkoplošná oprava jižního chodníku v Pařížské, skončí v červnu. Rekonstrukce ve Velké Hradební s křižovatkami s ulicemi Pařížská, Dlouhá a Bratislavská začne v červnu, skončí 13. září. Opravy severního chodníku v Pařížské ulici začnou 17. září, skončí v listopadu.