Výletní loď Marie bude v provozu i letos. Dostane od Ústí dotaci

Velmi oblíbenou zůstává výletní loď Marie. Za loňský rok se může pochlubit přepravou 961 platících cestujících, zhruba 350 neplatících, tedy dětí do šesti let a 219 jízdních kol. Loď Marie má kapacitu 35 osob a je zapojena do programu TicketPack Ústí nad Labem. Proto i na letošní rok ústečtí radní schválili přidělení dotace dvousettisícové dotace na její provoz.

Ústecká loď Marie, ilustrační snímek. | Foto: Se souhlasem Ivo Jirouška