/FOTO/ Každý rok v říjnu se na hrázi "Habráku" sejdou zvědavci, aby pozorovali práci odvážných chlapů v dlouhých gumových návlecích, jak táhnou ke stavidlu plné sítě ryb.

Habrovický rybník nabídl nejen dětem úžasnou podívanou, výlov 2023. | Foto: Miroslav Vlach

Nevím, kolik je v naší republice rybníků. Ten největší a neznámější se jmenuje Rožmberk, hloubka 6 metrů, rozlohou ho žádný jiný nepřekoná (647 ha). Známé Máchovo jezero se po I. světové válce jmenovalo jinak, Velký rybník (264 ha), nebo také Velký Doreský rybník.

Na Střížáku rybníček zmizel. Přímo v Ústí nad Labem máme rybník nedaleko Habrovic, říkáme mu Habrák. Dříve to bylo přírodní koupaliště, ale to už je dávno. V porovnání s Rožmberkem je to mrňous (11,2 ha), vlastně taková větší louže. Každý rok v říjnu se tu ale na hrázi sejdou zvědavci, aby pozorovali práci odvážných chlapů v dlouhatánských gumových návlecích, jak táhnou ke stavidlu plné sítě ryb. V sobotu 21. října to byla zase skvělá bahenní show plná kapříků, amurů, sumců a štik.

Výlov Habrovického ryníku 2023

Červený autobus č. 15 vysadil skupinku mladých lidí kousek od modrých kádí. Kluci hned utíkali na hráz, aby stihli první zátah. "Panečku, to je kus. Ten by se nám nevešel na kuchyňský stůl," pokřikoval klučina, když viděl parádního sumce v podběráku. Táta hned přidal kvalifikovaný odhad.

Kapři z Labe jako hrom. Lysec vážil 22 kilo, pro rybáře šlo o životní úlovky

Dvě velká akvária, vedle nich kreslená nápověda, tekutiny různých značek a chutí, rybí speciality, udírna, dančí guláš, živá hudba, klobásy s křenem. Kolona odstavených osobních vozidel okupovala obě krajnice až na křižovatku, autobus měl problémy. Kdo chtěl, domů si odnesl čerstvou rybu, zajímavou fotku, nebo nevšední zážitek.

Už jste viděli na vlastní oči živého raka? Ten v Habrovicích měl solidní vousy.

Habrovický rybník nabídl nejen dětem úžasnou podívanou, výlov 2023.Zdroj: Miroslav Vlach"Tohle je jiná liga, než vánoční nákup před obchodním domem. Tady vidíte do obličeje rybářům, kteří ochotně plní role herců při náročném představení, nebojí se bahna ani studené vody, na povel táhnou těžkou síť na určené místo a ještě se u toho usmívají. Fakt, úžasná podívaná," prohlásil vysoký muž u stánku a požádal o další pivo. Nákladní auto nacouvalo ke kádím, chystal se nový zátah.

"Tohle jsou prsačky, guma až po bradu, hrozné oblékání. Jak vám ale zateče voda dovnitř, končí legrace," směje se muž v první linii. "Jo v bahenní rojnici jsem byl už několikrát, ale opravdový rekordman je Jarda, ten má snad třicet výlovů," kontruje Honza Novák. Zástup gumových chlapů uzavírá prostor, ryby nemají šanci, z betonového můstku to vypadá jednoduše, ale je to dřina. Zajímavé dopoledne pomalu končí, děti hladí trofejní ryby v kádích, houslista hraje sólo, tisíce malých rybek se loučí se životem, kormoráni takticky vyčkávají.

Roztomilé, ale nekrmit. Přemnožené nutrie by pro údolí Labe byly pohroma

Potkal jsem tam po šedesáti letech spolužáka z první třídy. Nepoznal jsme ho. Karel se maskoval parádním knírkem, zelený klobouček mu slušel. Ve Všebořicích nás učil František Plička, na Habrák jsme chodili v zimě bruslit, v létě to bylo prázdninové koupaliště. Letošní výlov byl skvělý, krásné ryby, hodně lidí, hudba, zábava. Říkal to i kamarád z dětství.