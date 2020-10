Množství šupináčů třepetajících se v síti v sobotu 3. října prozradilo, že to bude úspěšný rok. A to navzdory pandemii koronaviru, která si u rybářského svazu v severních Čechách vynutila zrušení veřejných výlovů a všech dalších akcí, včetně schůzí a vydávání povolenek.

V chabařovické chovné nádrži číslo deset se v letošním roce urodilo 3760 kilogramů kaprů a dalších 550 kilogramů stále oblíbenějšího amura. To mimo jiné umožní, aby zdejší rybáři udrželi příznivé ceny při prodeji vánočních ryb v Chabařovicích.

Na rybáře se během jara vztahovala výjimka týkající se péče o hospodářská zvířata, a tak mohli běžně hospodařit, i když výlov ryb v rouškách byl podle marketingového specialisty severočeského rybářského svazu Jana Skalského poměrně nepraktický. „Situace působila i potíže ohledně platby členských příspěvků, prodeje povolenek a podobně. Řada našich místních organizací ovšem nalezla různá alternativní řešení a nyní můžeme prozradit, že zájem o členství a povolenky byl skutečně obrovský,“ popsal.

Tomu prý odpovídala i situace u svazových revírů, které se ocitly pod enormním rybářským tlakem. „Naštěstí se náš územní svaz hospodařící v Ústeckém a Libereckém kraji snažil už v jarních měsících u některých druhů, jako třeba zrovna u oblíbeného kapra, plnit procentuálně co nejvíce zarybňovací plán. Takže naše revíry byly zarybněné a situace byla pro rybáře možná o něco příznivější než v jiných koutech republiky,“ informoval Deník hospodář severočeského územního svazu Václav Jelínek.

O tom, že ryby a rybaření patří k severním Čechám od nepaměti nejen jako způsob obživy, ale i coby koníček, svědčí také statistiky. Severočeské organizace evidují rybáře, jež jsou členy i přes sedm desítek let. Spolek aktuálně hospodaří na více než pěti tisících hektarů revírů v Ústeckém a Libereckém kraji.

„V našich místních organizacích sdružujeme přes 34 tisíc členů. Obzvlášť nás těší nárůst v kategorii děti,“ pochvaloval si severočeský rybářský manažer a mluvčí Skalský.

Navzdory krizi bude svaz vánočního kapra a také amura tradičně prodávat na chovném zařízení v Chabařovicích. „Ceny ještě upřesníme, ale lze předpokládat, že v Chabařovicích si zájemci budou moci koupit ryby za nejlepší ceny v regionu, stejně jako tomu bylo v předchozích letech. Ušetřit lze i na službách. U hypermarketů kolikrát kupující dá za služby víc peněz než za samotnou rybu, to u nás nehrozí,“ dodal Skalský.

Mezi známé ústecké rybáře patří například spisovatel Ladislav Muška. Svou vášeň zvěčnil ve svých knihách, třeba v kdysi zakázané Pátého dne stvořil rybu. Na ryby chodil od svých deseti let, svého času byl nejmladší aktivní rybář v Semilech, odkud pochází. Rybařil 70 let. Teď už to ve 92 letech fyzicky nezvládá, na své hobby však nikdy nezapomněl.

„Nejraději vzpomínám, jak jsem na Ploučnici chytil obrovského pstruha, měl čtyři centimetry přes půl metru. Vykoupal mě hezky, stál jsem po pás ve vodě,“ vzpomínal.