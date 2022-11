Lidé si myslí, že konkrétně v Revoluční je to zbytečné a jinde v Ústí jsou chodníky v daleko horším stavu. Jenže podle vedení města je to trochu jinak.

Celá investice je totiž spojená s položením památníku připomínajícího židovské oběti nacistického záboru československého pohraničí. Takzvané Stolpersteine, tedy kameny zmizelých, budou připomínat osudy ústeckých Židů deportovaných za druhé světové války do koncentračních táborů, kteří žili ve zdejších domech. Na památné kameny přispěli ústečtí radní i majitelka jedné z firem, jež v domě sídlí, a zároveň bývalá střekovská starostka Miroslava Lazarová. Cena kompletní zakázky činí necelých 1,5 milionu korun bez DPH.

Stavební práce zaskočily například ústeckého očního lékaře a někdejšího senátora Pavla Sušického, který má v ulici ordinaci. „Může mi někdo říci, proč v době, kdy chybí peníze, likvidují v Ústí nad Labem krásný rovný chodník v Revoluční ulici a dávají tam kostky? To jsou ty projekty, které je třeba dokončit, pane Tošovský? No to se máme nač těšit. Máte desítky chodníků v Ústí, jež potřebují opravu, a hrabete se do Revoluční,“ rozčílil se na svém facebookovém profilu. V diskuzi mu dala za pravdu Ústečanka, která se představila jako Jiřinka Vodáková. „Také jsem se divila, že chodník, který byl v dobrém stavu, výborném, se má předělávat. Může to někdo vysvětlit? Peníze jsou potřeba jinde. Kdo to vymyslel?“ zeptala se.

Podle ústeckého radního pro investice a rozvoj Pavla Tošovského (nez.), na kterého se jeho bývalý stranický kolega Sušický z ODS obrací, pokrývá výměna dlažby v Revoluční ulici úsek od Mírového náměstí až po Zámečnickou ulici, tedy k rohu Obchodního domu Labe. Opravu dělníci provádějí po úsecích. Zámkovou dlažbu odsud po rozebrání uloží město do depozitu k dalšímu použití. Následovat bude vyrovnání spodní konstrukce chodníku a položení nové žulové dlažby provedením a odstínem odpovídající žulové dlažbě v Hrnčířské ulici.

„Což napomůže sjednocení designu dlažeb v centru. Práce budou hotové do konce roku, ale samotné položení osmi památných Kamenů zmizelých, Stolpersteine před domy číslo 206, 207 a 551 se posouvá až na příští rok, jelikož spolek, který za projektem stojí, má na letošek plný kalendář a volný termín bude až po novém roce,“ omlouval se Tošovský s tím, že práce oddálila situace na trhu, kdy dodavatelé neměli k dispozici stejné dlažební kostky, jako jsou v Hrnčířské, a tedy nezbylo než čekat na jejich dodání.

Kameny budou upomínat například na Rudolfa Wohrizeka a jeho rodinu. Z Ústí nad Labem, kde pracoval od roku 1907 jako lékař, musel odejít po záboru pohraničí v roce 1938 do Poděbrad, aby si zachránil život. Provázela jej manželka Erna a syn Heinz. Jako Židé nakonec museli nastoupit do transportu. Nejprve do Terezína, poté do koncentračního tábora Trawniki. To se stalo 9. června 1942. Tady nacističtí smrtihlavové rodinu rozdělili a otce se synem odeslali do vyhlazovacího tábora Majdanek. Erna zahynula podle dokumentace o tři dny později. Rudolf se sotva dvanáctiletým Heinzem byli zavražděni 22. července téhož roku.

S nápadem položit Kameny zmizelých přišla dřívější náměstkyně primátora Eva Outlá (PRO! Ústí). „Nápad jsem nosila v hlavě několik let. Nejprve jsem měla za to, že položíme alespoň jeden na Střekově,“ vysvětlila před časem. Nakonec jich je osm. Městská mluvčí Romana Macová poté upřesnila, že finanční dary na památné kameny činí celkem 35,5 tisíce korun. „Poskytnuli je ústečtí radní právě po vzoru Miroslavy Lazarové,“ dodala.