Muž v minulosti prodělal několik operací na srdci a další kardiochirurgický zákrok již nepřicházel v úvahu. Náhradu chlopně mezi levou síní a levou komorou tak lékaři provedli perkutánně, tedy přes kůži, a chlopeň byla dopravena na místo nestandardní cestou.

Podobný zákrok je poměrně ojedinělý nejen v Česku, ale také ve světě. „Většinou se taková náhrada řeší chirurgicky, perkutánně prakticky vůbec ne. Náš pacient již byl po několika srdečních operacích a nahrazenu měl aortální chlopeň i mitrální chlopeň, která se mu ale znovu zúžila. Bioprotézy totiž časem degenerují. Pacient měl proto těžké příznaky, zadýchával se,“ přiblížil přednosta kardiologické kliniky Pavel Červinka, jehož tým operaci provedl.



Unikátnost metody, jak profesor Červinka vysvětlil, spočívá jednak v náhradě chlopně v mitrální pozici, také ale v řešení přístupu k samotnému orgánu. „Když nahrazujeme chlopeň v aortální pozici, jdeme k srdci přes tepnu. U tohoto způsobu se k němu dostáváme také přes tříslo, ale žilou. Propíchneme přepážku mezi pravou a levou síní a chlopeň tam zavedeme tímto způsobem. Naprosto atypicky, přes mezisíňovou přepážku. Odkysličená krev se vrací do pravého srdce dolní dutou žilou, kterou jsme se do něj dostali. Po propíchnutí mezisíňové přepážky jsme přes zúženou chlopeň zavedli vodič, takovou kolejničku, do levé komory, kam jsme s náhradou mitrální chlopně vstoupili. Po jejím umístění jsme dírku, kterou jsme v mezisíňové přepážce vytvořili, ucpali speciálním zařízením – okluderem,“ podrobně vylíčil Pavel Červinka. Ten je také vedoucím v roce 2018 založeného ústeckého kardiocentra.

„Jsem moc spokojený, cítím se výborně. Těším se na kamarády v domově důchodců, kde bydlím,“ řekl s dojetím pacient jen den po zákroku. Koronární jednotku mohl s novou chlopní a mnohem lepší kondicí, než ve které do nemocnice přišel, opustit již za tři dny po operaci.

Letos provedli specialisté v České republice doposud tři tyto výkony včetně právě úspěšně realizovaného v podání kardiologického týmu z ústecké Masarykovy nemocnice. „Jde o týmovou práci, provádí se za ultrazvukové kontroly, výkon je poměrně náročný na logistiku. Pacientů není mnoho, ale jejich počet bude narůstat,“ je přesvědčen přednosta kliniky.

