Vynalezl madlo, které zničí bakterie. Mohlo by zamezit epidemii žloutenky

Ústí nad Labem - Na svou speciální rukojeť získal Jiří Barczik patent.

S vlastním způsobem, jak zamezit šíření žloutenky typu A, oslovil hygieniky i Dopravní podnik v Ústí vynálezce Jiří Barczik z Mýta na Rokycansku. Svůj nápad piloval rok a půl a nakonec jeho úsilí korunovalo získání patentu. Osobní madlo z materiálu, který zabíjí mikroorganismy i plísně, pojmenoval Mastyc.

Jak to funguje?

Stačí, když to koupí a instaluje třeba dopravní podnik? Můj výrobek je hygienická osobní rukojeť do MHD. Stejně dobře funguje i na všechny druhy nákupních vozíků. Může si jej koupit kdokoliv, komu není lhostejné, kdo se před ním madla držel. Není v silách žádného města, aby po každém zákazníkovi dezinfikovalo madlo. Stejně tak to není ani v silách žádného obchodního centra dezinfikovat vozíky po každém zákazníkovi. Mastyc zamezí kontaktu ruky s madlem a to je jeho hlavní smysl. Praktická páska je navržena tak, aby se přizpůsobila každé ruce.

Z jakého materiálu je madlo vyrobené?

Ze speciálního antimikrobiálního materiálu. To znamená, že látka obsažená při výrobě dokáže snížit gram pozitivní i gram negativní bakterie na povrchu až o 99,9999 %. Zabraňuje i šíření plísní, a to také o 99,9999 %. Speciální materiál vám zaručí hygienický, pevný a pohodlný úchop. Materiál je samozřejmě zdravotně nezávadný.

Má to nějaké testy v renomovaných nebo státních zkušebnách?

Látka, která se při výrobě přidává a zaručuje zmíněné hygienické nároky, byla testována pomocí mezinárodních standardizovaných metod. Firma dodávající antimikrobiální technologii zaručuje její účinnost po celou životnost výrobku. Tato technologie se mimo jiné hojně využívá ve zdravotnických zařízení, kde se klade vysoký důraz na čistotu.

Jak vás tohle napadlo vyrobit?

Vyrobit tento produkt mě napadlo asi před šesti lety, ale aktivní realizací a vývojem jsem strávil poslední rok a půl. Samotný nápad, jak by měl Mastyc vlastně vypadat, přišel asi před dvěma lety. Je to produkt vymyšlený a vyráběný v České republice. Věděl jsem, že to chci vyrobit nejen kvůli sobě, ale i kvůli ostatním lidem, kteří mají stejný problém dotýkat se míst, kde se před nimi již někdo držel. Je hodně lidí, kteří než aby se v MHD drželi, tak se různě opírají nebo jen tak balancují, což není úplně pohodlné a hlavně bezpečné.

Co vám na to řekli v Dopravním podniku v Ústí?

Jsem s ním v kontaktu. Madla zaujala a věřím v další spolupráci, která pomůže vyřešit momentální situaci ve vašem městě.

Co hygienici, jak se na to tvářili?

Byl jsem na protiepidemickém oddělení, kde výrobek také zaujal a vidí v něm jednu z možností, jak se chránit při cestování v MHD jak u nás, tak ve světě. Samozřejmě by bylo skvělé, kdyby všichni byli čistotní a pravidelně si myli ruce, ale to prostě není reálné. Stejně jako madla v MHD jsou i držadla nákupních vozíků podle výzkumů semeništěm bakterií a všemožných tělních tekutin. Můj patent tento problém řeší.

Co na to říkají ve světě?

Je to zcela nový výrobek, se sériovou výrobou začínáme právě teď. Jako první jsme ho nabídli v Ústí nad Labem. Tady vnímám momentálně největší problém. Dále rozšíříme jeho prodej po celé České republice, jak pomocí kamenných prodejen, tak e-shopů. Souběžně budeme pracovat na rozšíření do Evropy i světa.

Co budete dělat dál, oslovíte město?

V blízké době se na to chystám, protože si myslím, že by vedení města mělo vědět, že existuje něco, co dokáže ochránit jejich občany před nemocemi přenášenými dotykem.