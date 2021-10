/OBRAZEM/ Na nádraží v Telnici proběhla akce Připomenutí 150. výročí vzniku a obnovy provozu Kozí dráhy. K vidění byly u rekonstrukce používané drážní stroje či výstava dobových fotografií z historie tratě, které by měla propojit Krušnohoří z Děčína až za Teplice a ještě více tuto oblast zatraktivnit pro turistický ruch.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.