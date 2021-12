Sesuv svahu na dálnici D8 v červnu 2013.Zdroj: UpVision

Do otevření dálnice museli řidiči využívat trasu z Lovosic na Ústí kolem Labe. A nebo přes Velemín a Bořislav na Teplice. Obce trpěly silným dopravním zatížením, zejména množstvím kamionů.

Tak to vypadalo v březnu 2017 v Bořislavi:

Ve Velemíně se už v červnu roku 2010 protestovalo za dostavbu dálnice. Hlavní silnici mezi Teplicemi a Lovosicemi tehdy na zhruba půlhodinu zablokovalo asi tři sta demonstrantů, většinou místních obyvatel. Během krátké chvíle se v obou směrech utvořily dlouhé kolony vozidel. "Kamiony sotva stíhaly brzdit, když jim přesně v 16.00 vstoupili do cesty demonstranti. Místní lidé vzali do rukou transparenty s hesly typu: Trpělivě jsme čekali, už nebudeme mlčet, nebo Stop zelenému šílenci Patrikovi," informoval tehdy Deník. „Jde nám o co nejrychlejší dostavbu dálnice, žádáme proto Miroslava Patrika (předseda ekologické organizace Děti Země), aby stáhl všechny své žaloby,“ přednesl na místě požadavky občanů Petr Pokorný z občanského sdružení Za bezpečnější dopravu a ochranu majetku občanů místních částí obce Velemín.

Obyvatele z úpatí Českého středohoří trápila nadměrná kamionová doprava, kterou tam přivedla rozestavěná dálnice D8, a také kamenolom v nedalekých Dobkovičkách.

Tak se demonstrovalo ve Velemíně:

V té době byla práce na tunelech Radejčín a Prackovice v plném proudu. Fotoreportér Deníku se tam vydal zmapovat situaci.

Hloubení tunelů u Prackovic a Radejčína v březnu 2010:

Tak to na místě vypadalo v dubnu 2012:

A pak přišel rok 2016 a v prosinci vytoužené otevření dopravní tepny, respektive posledního dvanáctikilometrového úseku. Pásku slavnostně přestřihl například prezident Miloš Zeman, přijeli tehdejší místopředseda vlády Andrej Babiš, ministr dopravy Dan Ťok, ústecký hejtman Oldřich Bubeníček a další osobnosti. Saskou delegaci vedl premiér Stanislaw Tillich.

Prezident Miloš Zeman označil za viníky mnohaletého zpoždění dálnice zelené aktivisty, kteří stavbu blokovali různými připomínkami, žalobami a odvoláními. „Zbavte se zelených aktivistů, přestaňte jim věřit," doporučil tehdy Miloš Zeman.

Dálnice D8 je po 32 letech konečně otevřena, pásku přestřihl Miloš Zeman

Ceremoniál byl otevřen veřejnosti. "Nový úsek dálnice si přišly prohlédnout tisíce lidí, včetně rodin s kočárky, cyklistů a koloběžkářů. Auta návštěvníků parkovala na zhruba dvou kilometrech trasy. Řada z nich využila nabízené občerstvení – horké nápoje, tvarohové koláče, párky v rohlíku nebo gulášovou polévku. Velký zájem byl i kousky slavnostní pásky, které rozdávaly hostesky," viděl tehdy Deník.

Krátce po skončení ceremoniálu začali dělníci uklízet vnitřek tunelu Radejčín i přiléhlé úseky dálnice. „Až odejdou poslední lidé a všechno uklidíme a odvezeme, bude možné dát pokyn k otevření dálnice pro dopravu. V každém směru povedou kolony vozidel policejní auta," informoval tehdy Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.