Když před rokem zemřel Karel Gott, vyrazily stovky lidí do ulic se zapálenými svíčkami, aby zavzpomínali nejen na zpěváka, ale také na desetiletí vlastního života a událostí, během kterých je provázel. Prvotní emoce a hluboký zármutek už pominuly, legendu si ale lidé připomínají stále. Těší se do kin, mistrovo jméno je láká i na výstavy.

Už zanedlouho, 14. října, vstoupí do biografů dokument Karel režisérky Olgy Malířové Špátové. O snímek, který mapuje poslední měsíce zpěvákova života, je mezi lidmi zájem. Vstupenky na promítání mizí po desítkách. Třeba v litoměřickém Máji je na den premiéry prodaných už více než 80 lístků, ke stovce šplhá i páteční repríza. To je téměř třetina kina. „Nejedná se o organizované nákupy třeba pro klub seniorů, ale o jednotlivce. Jedna objednávka přišla také ze školy,“ přibližuje vedoucí kina Máj Michal Špadrna. Podobný zájem je v Chomutově, kino Svět má na pátek 15. října prodaných sedm desítek vstupenek. Počet prodaných lístků například na aktuální trhák Bábovky se přitom pohybuje v řádu jednotek.

Návštěvnický potenciál mají i výstavy, které zpěváka, slavného i za českými hranicemi, připomínají. Vyšší počet návštěv zaznamenalo letos i Muzeum Křišťálový dotek v Litoměřicích. Sbírku otisků rukou slavných osobností, které vyhotovil sklář Jan Huňát, doplnil mistrův otisk loni v červnu. „Zájem o otisk Karla Gotta byl velký. Navštívilo nás i několik německých výprav,“ vypráví Jan Huňát. „Určitě i otisk Karla Gotta přispěl k tomu, že i přes koronavirus jsme měli zatím asi vůbec nejvyšší návštěvnost,“ myslí si sklářský umělec.

V den úmrtí a dalších dnech až do zpěvákova pohřbu se na mnoha místech kraje konala setkání fanoušků. Do kondolenční knihy se mohli podepsat třeba v městském informačním centru v Ústí nad Labem. „Kniha byla k dispozici přibližně čtrnáct dní, lidé stáli fronty i do pozdějších hodin, aby mohli napsat vzkazy. Desítky vzkazů zaplnily i celé strany knihy,“ popisuje mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

Kondolenční knihu následně město zaslalo rodině zpěváka. Ve stejné době se také objevily diskuze, zda by nebylo vhodné po Karlu Gottovi pojmenovat například ulici či náměstí. K tomu nakonec zatím v žádném městě kraje nedošlo a radnice v současné době ani neevidují žádosti či petice k tomuto tématu.

Fanoušci ale vzpomínají dál. „Osobnosti jako Karel Gott nepotřebují pomníky. Jsou legendy, které žijí věčně, a to Karel určitě byl,“ myslí si Iva Malá z Chomutova. Někteří zástupci mladší generace přiznávají, že teprve po jeho smrti si ke Gottovi našli cestu. „Jak se o něm všude mluvilo a psalo, člověk před tím neutekl a dozvěděl se spoustu informací. Hodně mě překvapilo, že měl v repertoáru třeba i cover verze od Rolling Stones. S tím mě babička neseznámila,“ usmívá se šestnáctiletý Lukáš Liška z Litvínova.