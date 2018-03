Vysaďte na podzim stromy, nabádá nadace a nabízí podporu. Do konce dubna

Teplice /ROZHOVOR/ – Sklář, performer a výtvarník to vše je Stanislav Műller z Teplic. Před časem působil jako hostující profesor na sklářském institutu v Toyamě v Japonsku. Jeho díla mohou lidí obdivovat v Miláně či New Yorku. Znám je i jako autor cen pro Red Bull Air Rice v Portu. Do velkého povědomí lidí se dostal při lednové prezidentské volbě. Do volební místnosti totiž přišel coby Mirror Man tedy zrcadlový muž. „Jde o dlouhodobý umělecký projekt, který má za cíl osvobodit a rozšířit současné pojetí skla jako uměleckého média. A proč právě volby? Protože za dlouhou dobu existence Mirror Mana ještě nic podobného neproběhlo. Prostě jsem šel splnit občanskou povinnost a užil jsem si to víc, než naštvaný volič běžného typu,“ sdělil Stanislav Stanislav Műller, který se v kostýmu zrcadlového muže i ženil.