Vyšetření ledvin? Ve čtvrtek bude na několika místech v kraji zdarma

Ústecký kraj - Na důležitost prohlídek upozorňuje Světový den ledvin. Koná se ve čtvrtek 8. března.

Třikrát týdně vstává v pět hodin ráno a jezdí na 4 hodiny na dialýzu do Teplic. „Kazím jim tam věkový průměr,“ usmívá se ve svých 26 letech Tereza Bártová. Nefunkční ledviny ji brzdí v mnoha plánech, které má. Tereza je jednou z pacientek dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Teplicích.

ZÁLUDNÝ MENINGOKOK

Její selhání ledvin bylo náhlé. Loni na jaře, čtyři dny před státnicemi, se mladé sportovkyni, která hrála závodně fotbal, jezdila na horském kole a lyžovala, udělalo špatně. To, co původně vypadalo jako obyčejná chřipka, byla nebezpečná meningokoková meningitida.

Do rána její tělo pokryly fialové fleky a začala ztrácet cit v nohách. Lékaři v ústecké nemocnici jí dávali 1% šanci na přežití. Nemoc ji připravila o ledviny, nohy i prsty na rukou, ale nevzala jí chuť žít.

„Mám úžasnou rodinu. Tři a půl měsíce tam byli u mě každý den, ani jednou nevynechali. Nikdy by mi nedovolili, abych to vzdala. A mě to ani nikdy nenapadlo. Cesta se vždycky najde a pořád je na co se těšit,“ říká přesvědčivě.

Ví, že její život už bude jiný. Rehabilituje, učí se chodit na protézách, šprtá na zkoušky a chystá se na závody na kole. Se speciálními protézami se chce vrátit i k lyžím a běžkám a klavír, na který hrála 15 let, prý možná nahradí bicími. Ta nejdůležitější náhrada, transplantace ledvin, ji ale teprve čeká.

ZA PÁR MINUT A BEZ BOLESTI

Na důležitost preventivního vyšetření ledvin upozorňuje každoročně Světový den ledvin. Ten letos připadá na čtvrtek 8. března. Vyšetření, které trvá pár minut a je zcela bezbolestné, mají možnost podstoupit všichni zájemci nad 18 let, kteří tento den v době od 8 do 15 hodin navštíví dialyzační středisko B. Braun Avitum v Teplicích, Duchcově, Litoměřicích a nebo novou ambulanci v Litvínově.

„Vyplníme společně krátký dotazník, změříme hladinu krevního cukru, vyšetříme moč, kterou si pro urychlení přineste, zkontrolujeme krevní tlak a stanovíme vám tzv. body mass index. V případě nutnosti vám doporučíme následnou lékařskou péči,“ popsal průběh vyšetření primář dialyzačního střediska Teplice Petr Hartl.

Nejvíce ohrožení jsou podle jeho slov ženy i muži nad 50 let, lidé s nadváhou, vysokým krevním tlakem, cukrovkou nebo silní kuřáci.

Světový den ledvin má každý rok své zaměření. Ten letošní upozorňuje na typicky ženská rizika ledvinového onemocnění záněty močového měchýře, tzv. cystitidy, kterými ženy trpí mnohem častěji než muži.