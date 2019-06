Blažej o informaci žádal v roce 2016, kdy nespokojenci svrhli tehdejší vedení primátora Josefa Zikmunda (ANO 2011). Magistrát Blažejovi nevyhověl zcela, výši odměn sice sdělil, ale neuvedl, komu byly určeny, s tím, že mu to zákon neumožňuje. „Určití úředníci házeli tenkrát městskému vedení klacky pod nohy. Brzdili jeho práci pod záminkou, že nedostali úkoly usnesením rady. Škodili, kde mohli. Někteří poté dostali odměny kolem padesáti tisíc korun, jiní prostě nedostali nic,“ popsal Blažej. Kdyby prý bylo možné přiřadit vysoké odměny ke konkrétním jménům, dalo by se vysledovat, zda vysoké částky skutečně představovaly „všimné“ za loajalitu.

Aktivista se tedy dvakrát odvolal ke krajskému úřadu a když magistrát pokaždé odmítl, obrátil se na soud. Jelikož tehdejší zákony jiný postup neumožňovaly, žaloval krajský úřad jako odvolací orgán. „V daném případě se jednalo teprve o druhé odvolací řízení a na rozdíl od toho prvního byly v tom druhém uvedeny další důvody pro zrušení. Nejedná se tedy o případ, kdy bylo prvostupňové rozhodnutí rušeno opakovaně ze stejných důvodů,“ vysvětlil soudce Václav Trajer portálu iDnes, který o jeho rozhodnutí informoval jako první.

Minulé vedení města s Blažejovými závěry nesouhlasí. Tehdejší primátorka a současná náměstkyně Věra Nechybová (UFO) trvá na tom, že magistrát poskytl všechny informace, které poskytnout mohl. Argumentuje přitom právem na ochranu osobnosti a osobních údajů.

„Jsme přesvědčení, že sdělit konkrétní jména by bylo hrubým porušením jejich soukromí. Rozhodnutí soudu komentovat nebudu, to mi nepřísluší nehledě na to, že spor není u konce a náš úřad nebyl žalovanou stranou. Ani nechci předjímat výsledek sporu,“ prohlásila exprimátorka.

Žaloba příliš brzy

Blažej podal odvolání několik a krajský soud jeho žalobu de facto odmítl kvůli procesní chybě. „Podal jsem asi osmnáct odvolání a žaloval jsem to druhé. Soud mi na to v podstatě řekl, že jsem podal žalobu příliš brzy, jelikož neuplynulo dost času a nebylo podáno víc odvolání, po kterých by eventuálně mohl magistrát požadovanou informaci poskytnout. To prý není vzpoura proti odvolacímu úřadu. Já si to nemyslím,“ vysvětloval.

Podle mluvčí kraje Lucie Dosedělové podal Blažej žalobu před průlomovým platovým nálezem ústavního soudu ze 17. října 2017.

„S ohledem na současný právní stav krajský soud žalobu zamítl kvůli nesplnění podmínek, aby mohl žalované rozhodnutí krajského úřadu zrušit a zároveň mohl ústeckému magistrátu přikázat poskytnout požadované informace,“ dodala mluvčí Dosedělová.