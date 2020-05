Geodeti už stihli vzbudit paniku u několika starostů na Litoměřicku. Například u starostky Hrobců. „Zčistajasna se mapuje trasa, která, pokud bude zrealizována, od sebe oddělí obě části naší obce. V Rohatcích povede v takové blízkosti domů, že si to nechci ani představovat, a Hrobce sevřou dva železniční koridory,“ napsala na web Hrobců starostka Kateřina Hlaváčová.

Připojila tam i dopis Správy železnic (SŽ) pro roudnický úřad územního plánování. Píše se v něm o tom, že ministerstvo dopravy nedoporučilo variantu vysokorychlostní trati mezi Ústím a Roudnicí n. L. západně od Labe. „Nyní je sledován koridor vedený přes Ústí a dále pokračující tunelem na úroveň Litoměřic,“ stojí v dokumentu. O dalších obavách samospráv dotčených plánem trati včetně těch z kácení zdejších lesů i prohlubování sucha už informovaly Český rozhlas a iDnes.cz.

Co vlastně zeměměřiči zjišťují, popsala Nela Friebová ze SŽ. „Jde o zpracování jednoho ze základních podkladových materiálů umožňujících nejen návrh samotné trasy, ale i jejího začlenění do okolí. Slouží také pro další vyhodnocování, následnou přípravu nebo projednávání s veřejností. Nejedná se o vytyčování vlastní stavby,“ ujistila mluvčí státní organizace.

Dodala, že se mapuje výrazně širší území, než jaké zabere budoucí stavba. Trať bude navíc s ohledem na stavební zákon předmětem procesů spojených s územním plánováním a územním řízením. A to včetně procesu EIA, tedy dopadu stavby na životní prostředí. Příprava superrychlé trati spolkne miliardy, Česko i Německo na ni žádají o peníze EU.

Díky trati bude cesta mezi Prahou a Drážďany trvat jen hodinu. Nebude mít ale význam pouze pro mezinárodní dopravu. Rapidně totiž zrychlí také spojení Ústeckého kraje s Prahou. Jen do Ústí bychom se z metropole mohli dostat za necelou půlhodinu. Podle expertů to přispěje k ekonomickému rozvoji celého regionu. Stavět by se mělo začít za pět let.