Jsou také z vosku, pochází z Petrohradu a do Ústí nad Labem je zapůjčil na dva týdny Alfréd Šmíd z Kolína. "Instalace není zrovna jednoduchá, voskové části jsou zvlášť, zbytek je z plastu, nebo ze dřeva. Pravé jsou vlasy i oční implantáty. Celkem sedmadvacet figurín, pouze tři jsou smyšlené. Vsadím se, že by jste je nepoznal bez nápovědy," tvrdil muž u vstupních dveří.

V Ústí budou kuriozity k vidění pouze do 23. února, potom poputuje výstava do Teplic a Mostu. Po šesti měsících u nás zakončí svou cestu ve Vídni.

"Je to vlastně takové malé umělecké dílo popisující život těch, co neměli tolik štěstí jako ostatní. Narodili se s tělesným handicapem. Mluvený komentář popisuje život siamských dvojčat, ženu, co měla největší poprsí, představuje Číňana, který měřil 241 cm. Ten momentálně nemá hlavu, je v opravě. Na Slovensku mu ji poškodil neukázněný divák, proto ty cedulky se zákazy a doprovod kamer. Byl tu i ředitel muzea Václav Houfek," sdělil průvodce.

Není to žádná pohádková fantazie, ti lidé skutečně žili, pracovali, vystupovali v cirkusech, hráli ve filmech, starali se o své děti.