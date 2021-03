OBRAZEM: „Koule“ u muzea překvapila Ústečany. Je to umělecké dílo

„Co to vyrostlo u muzea?“ ptají se na sociální síti Facebook Ústečané, kteří měli cestu kolem. Vysvětlení je jednoduché, je to umělecké dílo, které má fungovat jako upoutávka na výstavu, jež rekapituluje více než dvacet let práce Kulturního centra Řehlovic.

Umělecké dílo u ústeckého muzea poutá na budoucí výstavu. | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Její příprava je v plném proudu. Originální instalace, kterou vytvořili umělci Franze Tiška a Marcus Hiesleitner, představí jak umělecká díla, která zde vznikají, tak stěžejní projekty centra. Zpřístupněna veřejnosti výstava bude, až to umožní protiepidemická opatření.