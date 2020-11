Expozice mapuje dějiny česko-německého soužití od středověku k současnosti a bude stát přibližně 30,7 milionu korun. Ačkoliv práce pokračují i navzdory nouzovému stavu, přesto krize její otevření posunula z letošního října na příští jaro.

Přitom budování výstavy započal vítěz veřejné soutěže na zhotovitele výstavy už na jaře. Epidemie koronaviru podle ředitele Collegia Bohemica Petra Koury zkomplikovala i takové banality, jako skenování obrázků v knihovně, jelikož ty byly uzavřené. Stejně tak práce zpozdilo, že dodavatel má dílnu ve Šluknově a dodávky mu přicházejí z Německa, které mělo uzavřené hranice kvůli zamezení šíření nákazy. „Po první vlně jsme mysleli, že výstavu bude hotová do konce roku. Teď přišla druhá vlna a bohužel máme pracovníky s nákazou nebo v karanténě. Proto jsem musel požádat ministerstvo kultury, které práce financuje, o další odklad," povzdechl si Koura.

Expozice popíše příběhy vystavovaných předmětů. Bude také ozvučená a k poslechu bude zpěv českých, či německých vojáků jdoucích do boje, nahrávky pamětníků, zvuky dotvoří atmosféru na barikádě v revolučním roce 1848. Návštěvníci budou moci zažít atmosféru starého mocnářství, případně prozkoumat českou, židovskou i německou cestu během druhé světové války i po ní. Seznámí se s méně známou historií, nevyhne se ani tématům spojeným s nacismem a vysídlováním.

Na přípravě výstavy se několik let podíleli čeští, němečtí a rakouští historici, včetně odborníků z Muzea města Ústí nad Labem nebo Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Například Tomáš Okurka, který je kurátorem sbírky Collegia a zároveň historikem ústeckého muzea. Na přípravě koncepce se podílí od samého začátku.

„Pro mne osobně je nejzajímavější industrializace, kde budou mezi exponáty významné výrobky německých továren. Naopak nejsložitější zpracování nejstaršího období, tedy kolonizace ve středověku. Není to tak archivně, ani pramenně doložené a existuje široké spektrum pohledů. Názory na tu dobu se neustále vyvíjejí,“ přiblížil.

K vidění bude velké množství exponátů, mezi nimiž jsou jak amatérské záběry z odsunu Němců, knihy, dokumenty, tak i předměty každodenní potřeby. Výstava má prostě upozornit, že v českých zemích žili Němci po staletí. Ovlivňovali ekonomiku, politiku, kulturu. Považovali se za obyvatele českého království. Měli své zvyklosti, spolky i sportovní kluby. „Zemský patriotismus není nacionalismus, to je něco úplně odlišného," upozornil Koura.

Svou plochou expozice přesahuje i nedávno v Mnichově otevřené Sudetoněmecké muzeum. "Zatímco tam kladou silný důraz na pamětníky a zdůrazňují utrpení vyhnaných Němců, my se to snažíme pojímat vědecky, muzejnicky. Ale samozřejmě je to náš, český pohled," dodal Koura.