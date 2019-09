Pro mnohé kontroverzní výstava o českých Němcích musí otevřít příští rok. Jinak by město muselo vracet dotaci 336,5 milionu za rekonstrukci ústeckého muzea. Přesto je společnost Collegium Bohemicum, která má výstavu na starosti, podfinancovaná.

V pondělí 16. září se kvůli tomu strhla vášnivá debata na zasedání ústeckého zastupitelstva. Collegium totiž žádalo o navýšení provozní dotace. Předtím ale jeho ředitel musel vysvětlit, nejen nač peníze potřebuje, ale dokonce i co vlastně kromě přípravy expozice dělá.

Navýšení provozní dotace předkládala zastupitelům k projednání náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO). Ta vysvětlila, že Collegium obdrželo 52 milionů korun od ministerstva kultury. „Ale tyto peníze nesmí použít na zaplacení provozních nákladů,“ řekla.

Na začátku roku zastupitelé společnosti přiklepli jen 1,1 milionu, ač žádala o 400 tisíc víc. S tím, že během roku může požádat o dofinancování. Ředitel Collegia Petr Koura tedy zaslal žádost o 250 tisíc korun. Kulturní komise doporučila jen 150 tisíc.

„Pokud nebudeme mít na provoz, nezajistíme ani čerpání dotace na vybudování stálé výstavy o Němcích a její otevření,“ přiblížil ředitel. Na to reagoval zastupitel Jiří Madar (UFO) s tím, že se mu navyšování provozní dotace nelíbí. „Uvědomte si, že pokud neotevřeme výstavu, Collegium může přijít o dotaci na opravu muzea. Hlasujme tak, abychom neztratili 336,5 milionu korun,“ řekl.

Proti byli komunisté a SPD

Navýšení financí Collegiu nechtěli podpořit zastupitelé SPD a také KSČM. Jak vysvětlil komunista Pavel Vodseďálek, on a jeho kolegové byli od samého počátku proti tomu, aby Collegium bylo pod patronací města. „Chtěli jsme, aby to bylo pod univerzitou, ale není. Věděli jsme, že budeme neustále řešit žádosti o peníze. O výstavě se mluví čtyři roky. Myslíme si, že prostředky nejsou vynakládány tak, jak by měly být,“ prohlásil.

Na to ředitel Koura vysvětlil, že loni a na začátku letoška aktualizovali koncept výstavy, s tím související projektovou dokumentaci a rozpočet, který zatím dospěl k částce 45 milionů korun bez DPH. „Připravujeme výběrové řízení na generálního zhotovitele. V první polovině listopadu chceme uzavřít smlouvu. Samotná příprava výstavy bude trvat zhruba šest měsíců od podpisu, otevření výstavy tudíž plánujeme na jaře příštího roku,“ přiblížil s tím, že otevření výstavy má velký mezinárodní význam. Tomu odpovídá i výběr hostů, mezi pozvanými bude i německá kancléřka Angela Merkelová či předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Zastupitelé nakonec navýšení financí schválili. Koalice se ohledně smyslu Collegia vzácně shodla s opozicí, například se zastupitelem Janem Hroudou (PRO! Ústí), který poukázal na zbytečné handrkování. „Přineslo nám rekonstrukci muzea, výstavu, pořádá kulturní akce. Má velký potenciál i prestiž,“ dodal.