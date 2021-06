Výstava Písky známé i neznámé aneb Fascinující svět obyčejného písku, kterou mohla veřejnost navštívit ve dnech 27. února 2020 až 31. ledna 2021, se tak stala nejlepším výstavním počinem loňského roku z celkem 40 přihlášených projektů.

Slavnostní ceremoniál ve Smetanově síni Obecního domu tak vlastně 17. června opanovalo Muzeum města Ústí nad Labem. Tato národní soutěž je vyhlašována dle Nařízení vlády ČR o oceněních v oblasti kultury. Hlavními soutěžními kategoriemi jsou kromě Muzejní výstavy roku ještě Muzejní publikace roku, Muzejní počin roku, zvláštní kategorií je Cena Českého výboru ICOM.

Kurátorka výstavy a zároveň i její autorka Zuzana Vařilová považuje ocenění za ještě cennější, jelikož výstava o písku uspěla v konkurenci projektů prezentujících třeba vzácná umělecká díla nebo významné historické události. „Jen mne to utvrdilo v tom, že muzejníci by se neměli bát přijímat nové výzvy, protože i zdánlivě neuchopitelné nebo nudné téma je možné přetvořit v něco mimořádného, když to vezmou do ruky šikovní a tvůrčí lidé. A právě písek je toho důkazem,“ poukázala.

Každá výstava je kolektivní dílo, a proto podle kurátorky výstavy získané ocenění náleží samozřejmě i všem spolupracovníkům, kteří se na ní nějakým způsobem podíleli. Například fotograf Petr Juračka a sběratel písku Catalin Stefan, kteří prý byli hlavními inspirátory písečné výstavy. „Poděkování patří také všem, kteří obětavě vozili písek z cest a dovolených či poskytli úžasné fotografie z celého světa, nebo kolegům z ostatních institucí a muzeí, kteří nám zapůjčili unikátní exponáty. Speciální poděkování patří výtvarníku Richardu Loskotovi, který vdechl písku estetický i hravý výstavní rozměr,“ pokračovala Vařilová.

Výstava například okouzlila i Ústečana Miroslava Vlacha, který ji navštívil se svou vnučkou. „Pětiletá vnučka se několikrát vracela do místnosti, kde pod mikroskopem mohla zkoumat různé druhy písků. To byl spíše pohled do krasohledu, než na stavební materiál,“ líčil.

Na stěně byla ohromná police plná malinkatých skleněných ampulí, kde jsou uloženy pískové vzorky z celého světa. „My většinou známe písek bílý a žlutý, ale škála barev tohoto sypkého nerostu je neskutečná. Víte, že nejbarevnější písky jsou v Africe? V Namibii by si vybral každý malíř svůj obraz, Japonsko mne překvapilo šedí. Výstavu doplňovaly krásné fotky, dvě filmové smyčky, dětské hádanky, ukázka stop ptáků a zvířat, spousta písemného materiálu, stálo to za vidění,“ vzpomínal.

Skalní věže z výstavy budou ovšem i nadále k vidění pro veřejnost, i když už výstava dávno skončila. Zdobit budou vzdělávací prostory Správy NP České Švýcarsko, například Plšíkovu učebnu.

Ředitel muzea Václav Houfek konstatoval, že si váží uděleného ocenění především jako doklad uznání ze strany odborné veřejnosti. „Bez podpory našeho zřizovatele Statutárního města Ústí nad Labem a bez skvělého týmu lidí, kteří dnes v našem muzeu pracují, by se ale naše práce dobře dělat nedala,“ dodal.