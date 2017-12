Výstava školy na Klíši připomíná výročí sto třicet let Josefa Lady

Klíše /FOTO, VIDEO/ - Kocour Mikeš, obrázky z Hrusic, knížky, pohledy i perníkový betlém. To vše se stalo kulisou k dětských písničkám a básničkám.

Téměř půl roku žije Fakultní základní škola České mládeže nostalgickými obrázky kreslíře, ilustrátora a spisovatele Josefa Lady. „Vše vymyslely učitelky 1. stupně ke 130. výročí narození Lady. Inspirovaly je postavy příběhů Ladových knížek. Kocour Mikeš byl i hrdinou našich dětských let,“ ohlíží se ředitelka FZŠ Vlasta Rytířová. „Já kreslila Ladův podzim, děti na žebříku trhají jablka,“ řekla Zuzana ze 4. A.

Větší děti nabídly zajímavosti ze života Lady. „Bylo mu 23 let, když nakreslil svoji první obrázkovou knížku dětem Moje abeceda.“ Kluk už ví: „Ladova zvířátka mívají dobré i špatné vlastnosti lidí.“ „Krom vánočních stromů s tradičními ozdobami z dětství Lady vystavujeme knihy, leporela, pohlednice, kalendáře i Ladův perníkový betlém,“ těší ředitelku. „Lada ovlivnil náš vztah ke knihám a k malování,“ tvrdí.

Lví podíl na výstavě má Dagmar Svobodová, třídní 3. B. „Děti znají básničky, říkanky a Mikeše od Lady. Nápad udělat výstavu je chytl. Pašíka a kozla Bobeše znají z Večerníčků. Od 1. třídy si ve volných chvilkách pouštíme pohádky, kam Lada patří. Bez něj to nejde,“ ví učitelka. Už jako malé děvče Ladu milovala, má jeho knížky vydané v roce 1936. „Třeba Moji abecedu. Když vyšla, byly mi dva roky. Bydleli jsme ve vesničce Strádov u Chlumce, stálo tam čtyřicet chaloupek, v zimě bylo hodně sněhu, měla jsem úžasné dětství,“ vzpomíná učitelka. Ne náhodou její syn Tomáš vede muzikálový sbor v ústeckém Domě dětí. Na vernisáži s žáky zazpíval vánoční píseň Terezy Vagnerové Vánoce jsou tady.

A učitelka se ohlíží zpátky do svého dětství: „Když se ve škole neučilo, protože byla sněhová kalamita, vyprávěli nám dospělí pohádky Boženy Němcové nebo ty s Ladovými hrdiny. V 50. letech byly domečky ve Strádově zasněžené do půlky oken, bylo to moc pěkné. Vychovávala mě bábinka, která vycházela ven se šátkem na hlavě. Měla jsem štucel neboli rukávník, to kvůli velké zimě a teď to žákům vyprávím. Ukazuju na Ladových obrázcích, co jsem tenkrát sama zažila. Měli jsme kožíšky a na nohou křusky, dělaly si obrovské klouzačky, to je dnes pro děti obrovský magnet,“ vzpomíná učitelka s jiskřičkami vzpomínek v očích. A zatímco ještě Ladovská zima na Klíši „běží“, už plánuje nové jaro: „Budeme v projektu pokračovat Ladovskými Velikonocemi,“ dodává Dagmar Svobodová.