Miroslav Laube z Libochovic je vášnivým fotografem přírodních krás Českého Středohoří. Ke svým nedávným sedmdesátým narozeninám dostal nevšední dárek. Jeho syn David společně s vnoučaty mu uspořádali výstavu.

„Když se teď nesmí na výlet mimo okres, tak České středohoří přijde za tebou. Přijď se podívat na výstavu fotek Středohoří instalovanou cestou na vyhlídku Vrkoč,“ lákali na sociální síti potenciální zájemce. „Udělalo mi to velkou radost,“ usmíval se oslavenec Miroslav Laube. Jeho fotografické ego to uspokojilo.

Na turistickou stezku vedoucí od Vaňovských vodopádů k vyhlídce Vrkoč instalovali jeho blízcí celkem 35 fotografií zatavených do folie. Vlivu počasí výstava nakonec odolala, ale hned třetina snímků zmizela. Někdo je ukradl.



„Na jednu stranu mě to mrzí, protože si odcizené snímky nemohli prohlédnout všichni lidé. Na druhou stranu je to důkaz, že se moje fotky líbily, když si je někdo vzal domů,“ uvedl fotograf, který paradoxně svou výstavu trvající od 21. března do uplynulé neděle na vlastní oči neviděl.

Vaňov je na Ústecku, Libochovice na Litoměřicku. „A já nemohl překročit hranice okresu,“ pokrčil rameny.