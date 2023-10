V jednom z domů poblíž Slunečné pláně žije s rodinou i soudní znalkyně Lenka Išová. Reportérovi Deníku ukázala, že stará záplatovaná Šrámkova ulice, která na plánovanou stavbu vede, je jednak nezpůsobilá na to unést těžkou techniku a jednak velmi úzká. Na některých místech je problém, aby se sobě navzájem vyhnula dvě protijedoucí auta. „Ta silnice je ale hlavně strašně nebezpečná,“ dodává paní Lenka. Nejde jen o to, že na části silnice řidič do poslední chvíle nevidí, jestli naproti něco nejede. Už teď poměrně intenzivní doprava starousedlíků a návštěvníků lokality na komplikovaném místě také ohrožuje bezpečnost pěších včetně nejohroženějších dětí.

Neničte naše životy, slyšel developer od lidí z Dobětic, kde chce novou čtvrť

Silnice zaříznutá do svahu, vedoucí na obou stranách těsně vedle soukromých pozemků, podle odborníků nejde rozšířit ani rekonstruovat. Magistrát alespoň k žádným zásadním opravám silnice, která se v zimě ani neudržuje, dosud nepřistoupil. A to i když místní upozorňují úřad na špatný stav vozovky mnoho let. Silnice je podemletá, původní vodoteče pod ní jsou narušené. Pokud neopatrně projede kamion nebo i dva osobáky, jedné staré opěrné zdi dokonce hrozí zřícení. „Budou s tím žít i noví obyvatelé,“ upozorňuje paní Lenka. Kvůli těžkým podmínkám a neřešení situace se odsud dokonce už podle ní několik rodin odstěhovalo.

Z toho, co na veřejném projednání 30. srpna zaznělo, vyplývá, že si podnikatelé problémy této trasy na plánovanou stavbu alespoň částečně uvědomují. Mají v zásadě dvě varianty, jak se tomuto koridoru vyhnout. Chtějí vybudovat poměrně dlouhé přemostění přímo na louku ze zahrady domova důchodců vedle dobětického sídliště. Původně ale tento most chtěli stavět až v druhé etapě stavby po postavení prvních deseti domů. Další hypotetické varianty, jak na Slunečnou pláň dostat, auta podle zasvěcenců na tomto komplikovaném přírodním území u Dobětic limitují například prvky územní stability, biokoridory, prameniště, migrace zvěře či ochrana vod.

Zdravotní sestra měla šířit rentgeny pacientů, Krajské zdravotní hrozí žaloba

Na veřejném projednání v procesu EIA na konci srpna bylo zřejmé, že ústečtí developeři sázeli hlavně na třetí variantu dopravy, kdy by technika na stavbu jezdila z Krásného Března nebo Neštěmic přes Žežice. Tam by se otočila a po stávající polní cestě by se na Slunečnou pláň dostala ze severu. Ve veřejnosti byli ale zástupci Chuderova, pod který Žežice patří, a ti se proti tranzitu osadou zásadně ohradili. „Těžká technika by jezdila přímo přes centrum s dětským hřištěm a vjela by na silnici, kde je zákaz vjezdu nákladních aut nad 3,5 tuny,“ shrnuje místostarostka Chuderova Lenka Pirklová s tím, že polní cesta z Žežic, kterou chtějí developeři využít, navíc slouží pro zemědělské obhospodařování polí a vede na ní turistická stezka.

Místostarostka navíc připomíná, že jde o projekt v katastru města, a Chuderovu tak nepřinese žádný užitek, který by nějakým způsobem vyrovnal očekávané velké problémy. Deník se již krátce po projednání developera Michala Eisnera dotazoval, jestli po tom, co zaznělo, není ve hře, aby mostem začala celá stavba. „Tyto věci budu muset probrat s mým týmem. Hrají tam roli náklady,“ odpověděl podnikatel. Na projednání navíc úředníci z ústeckého odboru životního prostředí uvedli, že zcela zásadně s výstavbou mostu nesouhlasí. „Také v tuto chvíli nejsem schopný říct, jestli když bouchnu do stolu a řeknu, jdeme dělat most, neřekne mi někdo z týmu – ne ne, to jdeš úplně na začátek celého procesu, to jsi ztratil všechno, co je za námi,“ dodal Eisner.

Developer Michal Eisner: Že budeme mít až takové problémy, jsem nepředpokládal

Ten podle vlastních slov nečekal, že bude mít stavební záměr problémy až takového rázu, že budou zablokovány všechny příjezdové cesty. Na druhou stranu ale dodal, že si neumí představit, že nenajde způsob, jak nakonec projekt zrealizovat.

Zdroj: Deník/Jiří Škoda