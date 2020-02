Podle původních plánů měla být druhá ledová plocha pro Ústí postavená v roce 2020. Nyní je už jasné, že se tento termín nestihne.

Představení projektu nového zimního stadionu v Ústí nad Labem. | Foto: Deník / Karel Pech

Vizualizace druhé ledové plochy pro krajské město byla slavnostně odhalena už v říjnu roku 2018. Tehdy zaznělo, že první bruslaři by se na novém kluzišti mohli projet do dvou let. Současná situace je ale odlišná, otevření stadionu se odloží přinejmenším o rok a půl.