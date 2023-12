Rekonstrukce se konkrétně týká úseku od křižovatky s ulicí Neštěmická po okružní křižovatku s ulicemi Šrámkova a Na Návsi. Jeho délka je přibližně 2,1 km. Stavba je rozdělena do tří etap. První etapa zahrnuje úsek v délce přibližně 360 metrů komunikace od křižovatky s ulicí Neštěmická po začátek tří pruhového úseku. Hotova měla být do 20. prosince letošního roku. Tento termín se ovšem nestihne.

„Harmonogram byl změněn na základě požadavku Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. na zapracování trakčního vedení do stavby,“ informoval odbor dopravy a majetku ústeckého magistrátu.

Po kompletně nové Výstupní ulici se řidiči měli projet už na jaře příštího roku. Tak o tom alespoň informovalo město ve své tiskové zprávě vydané na konci září. Realita ale bude jiná. „Termín dokončení stavby byl prodloužen,“ řekl technik oddělení údržby majetku města Ústí nad Labem Jan Trup s tím, že do původně avizovaného termínu se nezapočítalo přerušení prací způsobené zimním počasím. Jak bude dlouhý skluz, tak to není v tuto chvíli jasné. Termínem dokončení je rok 2024.

S kompletní rekonstrukcí silnice dojde i k úpravě šířky a sklonu cest pro pěší a cyklisty. „Chodník vedený vpravo je nově navržen jako dělená stezka pro chodce a cyklisty. Nově jsou navrženy přechody pro chodce a místa pro přecházení,“ upřesnila mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

Rekonstrukce se dotkne i zastávek MHD Stříbrníky, Kmochova, Zoologická zahrada, Osamělá, Dvojdomí. U zastávek Zoologická zahrada, Osamělá dojde k jejich posunu. Změní se i šířka autobusových zálivů. Obnovy se dočká i odvodnění, veřejné osvětlení a vegetace.

„Podařilo se nám připravit dopravní stavbu, která více než třicet let v tomto městě nemá obdoby. Podařilo se to díky zodpovědnému hospodaření a úsilí starostů jednotlivých obvodů. Doufám, že výsledkem bude kvalitní komunikace, se kterou budou spokojení občané Ústí nad Labem,“ sdělil při slavnostním zahájení stavby primátor města Petr Nedvědický.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o páteřní komunikaci propojující městskou část Krásné Březno s městskou částí Dobětice, jsou práce prováděny za provozu. V průběhu I. etapy je úsek uzavřen pro dopravu ze směru od Krásného Března do Dobětic vyjma vozidel MHD a IZS. Doprava je pro individuální automobilovou dopravu zachována pouze ve směru od Dobětic do Krásného Března. Pakliže si chcete někdy zkrátit cestu osobákem do Dobětic, tak si dejte pozor na hlídky policistů a strážníků. Nezřídka tam stojí a „rozdávají“ pokuty.

„Je dobře, že se ta silnice kompletně opraví. Po jejím projetí je totiž člověk naklepaný jako řízek. A to, že autem momentálně musím na Dobětice přes město je komplikace, která lze přežít,“ svěřil se Ústečan Pavel.

Zdroj: Janni Vorlíček