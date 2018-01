Vystupování Miloše Zemana bude ještě ostřejší, říká ústecký politolog

Severní Čechy /ROZHOVOR/ - Křeslo prezidenta republiky obhájil Miloš Zeman. Politolog z ústecké univerzity Lukáš Novotný říká, že Češi jsou rádi, že mohou volit přímo, ale neumí uznat vítězství druhého.

"Tahle volba stoprocentně zanechá velmi silnou stopu a počet těch, kteří aktivně vystupovali proti Miloši Zemanovi, se ještě zvýší," myslí si Novotný.

Dalo se vítězství Miloše Zemana očekávat?

Dalo a právě proto si myslím, že tyto volby jsou vítězstvím Jiřího Drahoše. Miloš Zeman měl velmi nahráno, je to člověk kterého každý v této republice zná a má k němu negativní či pozitivní vztah, a to je pro volbu důležitější, než když vás třetina národa třeba ještě měsíc před volbou vůbec nezná.

Rozdíl 150 tisíc hlasů, je to z hlediska volební účasti hodně?

Drahošův tým dokázal ze svého kandidáta doslova vymlátit maximum, z tohoto hlediska je rozdí 150 tisíc hlasů málo. Když to ale převedeme do abslutních čísel, tak jde třeba o Ústí nad Labem a Karlovy Vary dohromady, a to je pořád ještě hodně. To, že Miloš Zeman je silná osobnost a polarizuje společnost, vede k tomu, že se upevňuje tábor jeho podporovatelů na straně jedné, ale o to silnější skupina odpůrců vzniká na straně druhé. Počet členů obou táborů se začíná velmi vyrovnávat.

Polarizovala tedy prezidentská volba společnost?

Česká republika není na přímou volbu připravena a ani ji nedokáže přijmout. Češi jsou rádi, že mohou volit přímo, ale neumí pracovat s tím, že vítěz je jenom jeden. Tahle volba stoprocentně zanechá velmi silnou stopu a počet těch, kteří aktivně vystupovali proti Miloši Zemanovi, se ještě zvýší. I on sám tomu poměrně zásadně přispívá. Vždyť i na své první tiskové konferenci si neodpustil poznámku na pražské voliče a rýpl si také do novinářů, které dělí na ty, kteří jsou na jeho straně a na ty zlé novináře, kteří se ho ptají na otázky, které spolu nemají domluvené.

Existuje nějaký recept pro Miloše Zemana, jak by měl společnost zase stmelit?

Tohle je něco, co neexistuje, Miloš Zeman ve svém prvním volebním období vystupoval velmi urážlivě vůči části společnosti. Teď, zesílen představou, že už ho nečeká žádná další volba, tak si myslím, že jeho vystupování bude ještě ostřejší. Svou pozici bude dávat daleko více najevo. Na otázku, co by tedy Zeman měl dělat proto, aby nepůsobil tak polarizujícím způsobem, bych musel odpovědět jen jedno: nebýt Zeman.

Miloš Zeman v Ústeckém kraji zvítězil ve všech okresech. Čím je to dáno?

To je i Karlovarský kraj i severní Morava. Jedna věc je na tomto pikantní. Miloš Zeman boduje v těch nejchudších regionech, ovšem například, když se vede debata o tom, jak by se měla tahle společnost stavět vůči oddlužení exekucí, kterých je právě v těchto regionech nejvíc, tak Jiří Drahoš vám řekne, že se domnívá, že by měl udělit něco jako generální pardon a více dohlížet na to, aby se s chudobou nekšeftovalo. Víme, že řada lidí se do exekuce dostala hloupou neuvážeností i momentální nouzí. Jiří Drahoš tedy chtěl vůči nejchudším postupovat velmi sociálně. Je to právě Miloš Zeman, který říká, že naopak nejchudší budeme potírat a v reálné politice s nimi vůbec nepočítá. A oni ho volí. Těch paradoxů najdeme více. Miloš Zeman vám je schopný říci, že člověk, který je ráno v osm hodin na nohou není normální. To však naprosto potírá styl života v regionech, kde Miloše Zemana volí. Ale prochází mu to, protože tito lidé mají úplně zidealizovanou představu o Miloši Zemanovi. Volby opět ukázaly, že ten, kdo se dokáže rétoricky i myšlenkově připodobnit na úroveň těhle lidí, tak ten z toho může profitovat. Tenhle boj byl velmi asymetrický, na straně jedné byl politik, kterého každý zná a na straně druhé člověk, který se generuje z velmi specifického prostředí Akademie věd ČR, kdy 90 % lidí pořádně neví, čím se ta instituce zabývá.

Hrály roli i dezinformační zprávy a inzeráty?

Miloš Zeman je mistrem fakenews, dokázal s nimi velmi dobře pracovat v debatách. Tohle je nový trend politiky, sdělit informaci ne proto, abych ji sdělil pravdivě, ale abych z toho měl mometání užitek.

Je to tedy v konečném hledisku Praha versus zbytek republiky?

Nechci Českou republiku rozdělit na bohaté centrum, Prahu a Střední Čechy, a na ten zbytek. Segmenty nejsou takhle jednoznačné, ale je zřejm zapotřebí to takhle vnímat. Odpovídá to i tomu, že Miloš Zeman nenavštěvuje Prahu a její městské části, kde některé z nich mají tolik obyvatel jako jedno krajské město. On jezdí právě do regionů, a to lidi mají rádi.