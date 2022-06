Špalír školáků čekal na deváťáky rozprostřený od schodů až k šatnám a všichni, od těch nejmenších prvňáčků po ty nejstarší, co už na podzim budou ve stejném postavení deváťáka, jim upřímně přáli na cestě do dalších škol jenom to nejlepší. Někdy si plácli, jinde se objali, zkrátka nikoho nenechali na pochybách, že dětství je ten nejkrásnější čas. Naplno si to při předávání posledního vysvědčení jistě uvědomili i žáci zdejší 9. A.