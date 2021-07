Radostné úsměvy i slzy provázely třeťáky ze základní školy v Povrlech při rozdávání vysvědčení. Neseděli při tom ve třídě, ale venku, pod svou oblíbenou lípou, z jejíchž větví si sundávali nejen samotná vysvědčení, ale i podrobné vysvětlení od své třídní učitelky Kateřiny Kubíčkové, která každému napsala, kde má přidat, co mu naopak jde a jaký měl rok. Že mají svou třídní učitelku rádi a ona zase je, bylo poznat z objetí, dárečků a květin, které dostala. Vlastnoručně vyrobené puzzle, domácí zákusky, čokoládové pralinky. Ukáply přitom i slzy dojetí.

„Kdybych nemusela rozdávat známky, nedávám je, protože si myslím, že nejdůležitější je, co jsem ke každému vysvědčení napsala a že si v tom každý našel to své a pozitivní. No a ten strom, to je takový náš patron. Učili jsme se pod ním, začínáme a končíme tady výlety, děláme z něj bylinkové čaje, je nám pod ním příjemně,“ líčila a sama se nedokázala ubránit dojetí při představě, že děti, které má téměř za vlastní, jednou odejdou na druhý stupeň.

Žáci se většinou radovali z jedniček, i když dvojka dokázala jedné z holčiček pořádně pokazit začátek prázdnin. Že se z toho vůbec „nestřílí“ a že to vlastně neznamená nic jiného než pár hodin při učení navíc, jim ale hned jejich třídní nezapomněla vysvětlit. „Já dostal samé jedničky, jsem za to moc rád. Podle mě mi jde nejlíp matematika,“ chlubil se nadšeně Tomáš Pávek.

Rozdávání vysvědčení pod českým národním stromem nadchlo i Zdeňku Fojtíkovou Markovou, maminku jedničkářky Míši. „Bylo to moc pěkné. Myslím si, že takové milé akce okolo vysvědčení se jen tak někde nevidí,“ řekla.

„Neobvyklá vysvědčení, abych pravdu řekla, jsou u nás zvykem a tradicí. Mám radost z pedagogů, že to dětem umožňují a že to nedělají strojené, zavřené ve třídě. Žádný stres, říkáme nahlas, že jsme jiná škola,“ smála se při vysvětlování ředitelka Věra Slezáčková.

Samotná škola se může pochlubit kromě netradičního rozdávání vysvědčení také nákladnou rekonstrukcí. Práce začaly o loňských prázdninách a měly svižné tempo, takže bylo hotovo do prosince. Děti tu byly jen měsíc a půl, pak je vyhnala domů pandemie covid-19, což stavbě také trochu pomohlo. Největší atrakci a výhodu, bazén, zatím školáci využívat nemohli ze stejného důvodu, z jakého nesměli být ve třídách.

O bazén je zájem

Před rekonstrukcí ho ale vyžívali dva měsíce na jaře a dva měsíce na podzim v rámci plaveckého výcviku. Teď bude v provozu celý školní rok, deset měsíců, protože o jeho navštěvování má zájem i široká veřejnost. „Bazén má i nasvícení pod hladinou, protiproud vás při tréninku udrží na místě. Strop zakrývá speciální fólie, která udrží teplotu vzduchu,“ popisoval školník Miloš Mareš.

Relax v síti

Školní budovy jsou obklopené stromy, zahradou, uvnitř chovají andulky, želvu a další zvířata. K základce se váže i mateřinka, která může využívat houpací sítě, zahrádku i indiánská týpí. „V létě mohou děti při odpoledním klidu spát venku v sítích. Na zahrádkách poznávají květiny a učí se k nim chovat, třeba je i sázet,“ zmínila zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Kateřina Trsková.

Za svou chloubu ostatně školu považuje i zdejší radnice. „Podařilo se nám loni získat dotace, takže jsme do ní mohli investovat 23 milionů korun. Je tu nová elektroinstalace, chodníky, schodiště a podařilo se nám sehnat dotaci i na bazén. Myslím, že nerezový s protiproudem a osvětlením tady na Ústecku žádná škola nemá,“ připomněl zdejší radní pro správou majetku Luboš Fiala.