Výtržník s koloběžkou si pěkně zavařil, vulgárně napadl řidiče MHD

Byla to jízda, na kterou cestující MHD hned tak asi nezapomenou. 39letý muž v nočních hodinách cestou autobusem z centra Ústí na Střekov vulgárně napadl a urážel řidiče MHD. Před očima svědků bouchal pěstí do plexiskla kabinky a nadával. Důvod? Řidič ho upozornil na to, že elektrokoloběžku, kterou měl u sebe, tak v autobuse přepravovat nemůže.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Kutěj Rostislav