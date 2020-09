Základní umělecká škola v Neštěmicích musela odsunout začátek školního roku. V té souvislosti dokonce hrozilo, že městské divadlo odloží některá představení a zkoušky. Jeden člen orchestru, který zároveň vypomáhal v ZUŠ, byl totiž pozitivně testován na koronavirus.

Žádné příznaky nemoci Covid-19 hudebník neměl. „V pondělí dokonce ještě uběhl deset kilometrů. Je sice už starší, ale udržuje si skvělou kondici,“ uvedla tajemnice Severočeského divadla Alena Vaicová.

Divadelní představení to sice zatím neohrozilo, jelikož muzikanti teď hlavně zkoušeli, přesto ale měli nařízené domácí zkoušení na svých nástrojích. „Příští týden zase budeme zkoušet. Balet a sbor jsou v pořádku, týká se to jenom orchestru,“ pokračovala tajemnice divadla.

V podobně nepříjemném postavení byl koncem srpna i soubor Činoherního studia, který přerušil svou produkci na týden. „Je to hodně nepříjemné, škody mohou být v řádech desetitisíců,“ poznamenal ředitel „Činoheráku“ Jiří Antonín Trnka.

ZUŠ v Neštěmicích provoz omezila na dobu neurčitou s odhadem na čtrnáct dní. „Výuka bude pouze distanční. Společná výuka, ať už hudební nebo výtvarná, jsou zrušené,“ informoval za školu Jan Beneš.

Půl roku od zaznamenání prvního nakaženého v Česku začalo město Ústí vybavovat domovy seniorů termokamerami. „Díky termokamerám přestaneme měřit bezdotykovými teploměry, a to bude pro návštěvníky i klienty pohodlnější. Firma, která je dodá, se už byla do domovů seniorů podívat, přeměřila si místa, kde budou umístěné, instalace bude pokračovat do první poloviny září,“ popsal náměstek primátora Tomáš Vlach.

Město Ústí už také od státu obdrželo ze státního rozpočtu takzvaný kompenzační bonus za výpadky příjmů v souvislosti s covid-19. Částka dosáhla výše 115,8 milionu korun. Ústečtí radní rozhodli, že 20 milionů korun použijí na uhrazení ztrát krajského integrovaného dopravního systému. „Zbývajících 95,8 milionu bude převedeno do rezervy na pokrytí případného výpadku daňových příjmů,“ poznamenala náměstkyně ústeckého primátora Věra Nechybová.

Ústecké školy zahájily výuku normálně. Podle náměstka primátora Michala Ševcovice pouze omezily hromadné akce a reorganizovaly výdej obědů. „Aby se děti ze tříd nemíchaly. Zároveň školy dostanou 12 milionů korun na pomůcky pro distanční výuku,“ dodal.