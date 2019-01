Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - Ústecké prolínání času. Tak se jmenuje projekt, který vymyslela a s nímž slaví úspěchy Ústečanka Mirka Zirhutová.

Ústečanka za pomoci počítačového software vyvolává z minulosti události, klíčové pro historii krajské metropole. | Foto: Mirka Zirhutová

V podstatě zkombinuje historický snímek z Ústí zobrazující nějakou událost a vloží jeho část do moderní fotografie vytvořené na stejném místě.

Mimo to je administrátorkou několika facebookových stránek, jež se věnují historii a dokonce i populární stránky, která nese název Ústí nad Labem.

K tomu stíhá pracovat v oční optice, doplňovat si vzdělání studiem na Vyšší odborné škole zdravotnické v Praze a chce si rozšířit vzdělání na Filosofické fakultě ústecké Univerzity J. E. Purkyně, obor Interkulturní germanistika.

Kdy a co vás inspirovalo k tomuto projektu?

S Ústeckým prolínáním času jsem začala před necelým rokem. Jsem adminkou FB stránky 2. světová válka, na které jsem rovněž rozjela projekt Prolínání času aneb duchové historie. Velice mě zaujal obdobný zahraniční projekt Ghosts of History. Řekla jsem si, že by se něco podobného výborně hodilo i na FB stránky Ústí nad Labem. Naše město je krásné a má obsáhlou historii a zaslouží si, aby se o ní vědělo. Vybrala jsem pár fotek, poslala jsem pár snímků na stránku a bylo to.

Co vás při tom inspiruje?

Od malička se zajímám o historii a válečnou problematiku. S nástupem na univerzitu se mé zájmy ještě rozrostly o problematiku česko-německých vztahů. Historie Ústí nad Labem ve dvacátém století a následné dopady na dnešní společnost mě inspirují. Přijde mi, že většina Ústečanů vlastně ani neví, kde stála Schaffnerova vila a co je místo ní dnes.

Co na to říkají Ústečané, radí vám třeba?

Samozřejmě, pozitivní zpětná vazba ze strany fanoušků stránky Ústí nad Labem je pro mě skvělou inspirací v pokračování. Chystáte proto výstavu mých výtvorů. Pokud město nebo muzeum projeví zájem, ráda jim své výtvory nabídnu a pomohu s přípravou. Náměty od ostatních samozřejmě vítám.

Myslíte, že toto vaše snažení bude mít nějaký hlubší smysl?

Hlubší smysl to podle mě má. Řada lidí si připomene, jak vypadaly staré domy, jaké byly důsledky spojeneckých náletů na město, dozví se o historii města. Každý dům. každá ulice a každé město má svůj příběh. Jak říká okřídlený citát: Kdo nezná svou historii, je odsouzen ji opakovat.

Co dalšího připravujete?

Nebylo by špatné na toto téma zavést historickou diskuzi, doplněnou obrázky z Prolínání. Plánuji česko německé prolínání. Pro někoho to není až tak zajímavé, ale historici to zajisté ocení. K nynějším domům v Ústí chci vybrat portréty bývalých obyvatel a zasadit je do fotky. Je to ale časově dost náročné, zatím je to jen ve fázi plánu.