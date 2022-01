Generál Klemeš by se letos dožil stých narozenin. Válečného hrdinu, od roku 2011 čestného občana Ústí nad Labem, nezlomily válečné zážitky ani perzekuce komunistického režimu. Ten ho poslal po vykonstruovaném obvinění do kriminálu a pracovního lágru ve Všebořicích. Jaroslav Klemeš už v Ústí zůstal. Zemřel 7. srpna 2017 v nemocnici pro veterány v Praze.

Velkou část života prožil právě v Brné. Žil v baráčku, který si tu postavil s manželkou. „Určitě si ho budu pamatovat jako veselého člověka. Nerad vzpomínal na to zlé, co zažil. Byl spíš optimista, a když mi něco vyprávěl, tak o dětství, nebo o tom, jaké to bylo, když jsem byla malá a co jsme spolu dělali. Přál si ale vojenský pohřeb v Praze,“ vzpomínala na něj při několika příležitostech jeho vnučka Monika Stejskalová.

Silný vítr řádí v kraji, v Píšťanech šla ke dnu loď, tisíce lidí jsou bez proudu

Nezapomenou na něj ani lidé z Brné. Právě proto pořádají pietní vzpomínku spojenou s přejmenováním zdejšího parčíku s náměstíčkem generálovým jménem. „Když jsem vykonávala funkci starostky, chodívali jsme mu popřát za náš obvod. Budu na něj vzpomínat jako na úžasného a veselého člověka. Vyprávěl neuvěřitelné zážitky ze svého života. Už ho zlobilo zdraví, ale na nic si nikdy nestěžoval. Vlastně jsme byli skoro sousedé, bydlím nedaleko od jeho domku. Chtěli jsme za ním jet s paní primátorkou do Prahy. Škoda, že jsme to nestihli,“ posteskla si zastupitelka a bývalá starostka Střekova Miroslava Lazarová. Za zásluhy o vlast získal Jaroslav Klemeš Československý válečný kříž a další ocenění. Za komunismu byl jako spousta ostatních „zápaďáků“, kteří bojovali proti nacismu po boku západních Spojenců a londýnské exilové vlády, perzekuován. Historici připomínají především jeho úlohu během Pražského povstání v roce 1945. „Zaujímá výlučné postavení. Seskočil do Protektorátu v únoru 1945 coby člen skupiny Platinum,“ líčil Jiří Rajlich z Vojenského historického ústavu.

Četař Jaroslav Klemeš Zdroj: Archiv 43. výsadkového praporu ChrudimV dubnu 1945 se Klemeš společně s kapitánem Nechanským, pozdějším členem České národní rady, přesunul do Prahy. Podle rozkazů z Londýna měli – pokud možno – co nejvíce vyhovět velení domácího odboje. Ten potřeboval radiostanici v Praze. Později, v hlavním městě obklíčeném německými vojáky, udržoval v jedné kobyliské vile spojení s exilovým vedením. „Informoval o situaci během Pražského povstání, dokonce v určitých okamžicích musel vysílat nekódovaně, otevřenou řečí,“ pokračoval historik Rajlich.

Generál Klemeš také vzpomínal na své až vizionářské pocity, když do Prahy dorazila Rudá armáda. „Bylo to zvláštní. Viděl jsem ty jejich autíčka a kupodivu jsem nic vzrušujícího a krásného neprožíval. Naopak, obklopil mě jakýsi divný pocit, který jsem nechápal. Těžko to popsat. Prostě mě obklopil zvláštní smutek a nepochopitelný pocit prázdna. Jako by to byla nějaká předtucha, kterou jsem pochopil o hodně později,“ vyprávěl historikům VHÚ.

Přehled největších oprav silnic po zimě: Tady se zaručeně zdržíte

Musel se dívat, jak STB mučí a popravuje jeho spolubojovníky. Po devíti měsících od zatčení, které prožil na samotce, ho komunistický soud poslal na tři roky do káznice. „Když mi vypršel trest, zavolali si mě soudruzi, abych podepsal nějaké lejstro. Prý jsem se během trestu politicky neprojevil a zaujímal vyčkávací stanovisko, a proto se k mé převýchově doporučuje dvouletý pobyt v táboru nucených prací,“ popsal generál.

Po propuštění se ještě musel zavázat, že odpracuje čtyři roky ve stavebnictví právě v Ústí nad Labem. Tady už zůstal. V letech 1968 a 1990 byl rehabilitován. Později obdržel Medaili za hrdinství a Řád Bílého lva, nejvyšší české vyznamenání. V květnu 2010 ho prezident Václav Klaus jmenoval brigádním generálem a v říjnu 2013 prezident Miloš Zeman generálmajorem.

Jaroslav Klemeš sdílel osud většiny našich zahraničních vojáků, jež po únoru 1948 nevděčná vlast, pro kterou byli ochotni umírat, obětovala zrůdné ideologii. Nikdy ho to ale nezlomilo.