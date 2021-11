Meky se tehdy v zaplněném domě kultury v zeleném sáčku vůbec nešetřil, přes hodinu trvající vystoupení mělo grády a příjemnou atmosféru; zahrál a zazpíval Katku, V slepých uličkách, Denisa, Pozri, Zažni, Hey Jude od Beatles. Při 22 dní jeho kytara jen zvonila.

"Jste skvělí tanečníci," lichotil tehdy se spokojeností publiku. Se zpěvačkou Martou dal Čo bolí, to prebolí. "V Ústí to byla pohoda, rád se sem budu vracet," říkal po skončení svého vystoupení. Podívejte se na fotky, jak to tehdy v domě kultury vypadalo.