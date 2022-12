Průzkum Deníku ukázal, že učitelů tam bylo opravdu dost. Komentátor David Cihlář vyučuje na UJEP, nejlepší běžkyně severu Zuzka Kotěšovcová je sice momentálně na mateřské, ale profesní základnu má na ZŠ Anežky České. Mikuláš zosobněný Hanou Bechyňovou, čert předvedený Evou Borovičkovou, Terezka, všechny přijely ze stejné školy. Ředitel závodu je rovněž učitel.

Jaké Vánoce budou slavit sportovci? "Letos poprvé budeme s přítelkyní a malým synkem ve svém. V loňském roce jsme si pořídili starší domek v Malých Žernosekách, práce je tam dost, moc se těším na zahradu. Nejsem žádný kutil, ale chtěl bych, aby byla z části okrasná, zbytek do kuchyně. Stromeček vybírá kluk, na večeři bude salát, kapr, losos i řízek. Vánoční tradice prozatím žádné, ale určitě se polepším," sliboval Michal Neustupa.

FOTO: Winter Milada Run startoval v Chabařovicích a dobře bavil. Najdete se?

Do svého soukromí nechala nahlédnout i běžecká legenda Zuzana Kotěšovcová z Dobětic. "Bude to zase pěkná zabíračka. Kapra neumím, proto bude řízek, samozřejmě živý strom. Kluci zaslali Ježíškovi seznam, ten bude kulit oči. Šestiletý Vojta hraje hokej, tak to bude zase dres, přilba, suspenzor, hokejka. Vánoční tradice držíme základní, před večeří se tiše modlíme. Já se těším na koledy, pohádky a svařák. Příští rok v září se vracím po mateřské do školy, na děti se moc těším, pro rodinu to ale bude velká změna," ví sportovkyně.

"Letos se musím polepšit, každý víkend jsem byl někde na akci. Večeře bude standardní - kapr a salát, ale stromeček máme umělý. Důvod je jednoduchý, nemusíme uklízet jehličí. Vánoční tradice uznávám, jablíčka, lodičky a tak dále. Mám takový dojem, že koncem roku mě čeká ještě jedna akce v Harrachově, to bude manželka zase zvedat obočí," smál se komentátor David Cihlář z Malečova.

Zdroj: Deník/Miroslav VlachCestovatelka, sportovkyně a maminka Tereza Černecká Hnízdilová ze Střekova přišla s celou rodinou. "V loňském roce jsem běžela dvanáctku ještě těhotná, letos tu mám celou sestavu. Jáchym (6 měsíců), Zoja (4), Dora (6). Manžel hlídá, já zase oblékám startovní číslo. Na Vánoce se těším, ale neptejte se mě na přípravy!" říkala také se smíchem.

Na vánoční klid a pohodu se hodně těší vítěz pětky Petr Zuda z Všebořic. Na trati se mu dařilo přesto, že kvůli zlomenému palci na noze dlouho netrénoval.

Shrnuto: živý stromeček má většina, sváteční večeře je pestrobarevná, kapr převládá. Vítězka kratšího závodu je vegetariánka, k večeři má sýr. Hodně bodoval losos. Z vánočních tradic převládá jablíčko.