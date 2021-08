Nástěnná malba, která vznikla pod záštitou Dobrovolnického centra, je součástí oceňovaného projektu Neznámí hrdinové v Ústí nad Labem. Už před svým dokončením vyvolává především kladné reakce kolemjdoucích, z nichž někteří vyjadřují obavy, že by nové obrazy mohli poničit vandalové a sprejeři.

Nápad vytvořit nástěnný komiks dostala Ústečanka Michaela Valášková se svými spolupracovníky, která projekt Neznámí hrdinové v Ústí nad Labem napsala. Zároveň sestavila pětičlenný tým mladých dobrovolníků, kteří se na něm podílejí. Díky tomu mohla vzniknout například velkoplošná malba na kolejích na Klíši, zobrazující práci Heinze Edelmanna, ústeckého rodáka a ilustrátora pracujícího nejen pro kapelu Beatles.

Pokračování ze strany 1Nebo velkoformátová fotografie atomové vědkyně Lilly Hornig na jejím rodném domě v Masarykově ulici. „Proč jsme vybraly Ruth? V tomto příběhu je toho tolik. Hlavně otázek, jak bychom to zvládli my. Současníci, kteří nejsme téměř ničím ohroženi a zároveň si svého životního blahobytu, míru a možností ne zcela vážíme,“ poznamenala Valášková.

Ruth Hálová podle ní ztělesňuje příběh o šťastném dětství i strašlivém válečném konfliktu, jehož součástí byly i děti. O rozhodnutí poslat je do cizí země k cizím lidem s vědomím, že už je nikdy nemusí spatřit, o silné vůli přežít v prostředí náhradní rodinné péče. Ale také o návratu a setkání s nejbližšími, o ztrátách, ochotě žít život dál, o sdílení s dalšími generacemi, o smíření. Vzniknout má i papírové leporelo, které tým plánuje vyrobit a rozšířit i v elektronické podobě. Má místní povzbudit k hrdosti a patriotismu. „Tento příběh poukazuje na důležitost rodiny, vzdělávání, smíření, ale i neuvěřitelnou životní energii a chuť žít i přes život ohrožující situace. Projekt tedy vnímáme jako smysluplný, formující nejen místní obyvatele mezigeneračně, ale i turisty,“ pokračovala Valášková.

Ruth coby Židovka musela společně se svou sestrou odjet v roce 1939 posledním vlakem do Anglie. Po „pendlování“ mezi několika britskými rodinami a studiu na několika školách se Ruth v roce 1945 rozhodla vrátit zpět. Na ústeckém nádraží se opět setkala se svou matkou, která přežila hrůzy terezínského ghetta. Poté vystudovala mikrobiologii na Univerzitě Karlově v Praze a po čase se vrátila zpět do Ústí nad Labem, kde vykonávala profesi mikrobioložky v nemocnici plicních a respiračních chorob na Bukově. Zemřela loni v obci Holubov ve svých 94 letech.

Autorkami konceptu malby jsou oceňované mladé umělkyně a absolventky ústecké fakulty umění a designu Magdaléna Gurská a Adéla Bierbaumer, která kvůli projektu dokonce navštívila dceru hlavní hrdinky příběhu. „Původně tedy to mělo být docela něco jiného a v Předlicích. Nakonec jsme se domluvili na osudech Ruth s ředitelem archivu Petrem Karlíčkem. V té změně hrála určitou roli i pandemie a samozřejmě i další vlivy,“ líčila výtvarnice.

Ředitel archivu Karlíček pro projekt pomáhal vybírat osobnosti. Mezi nimi právě Ruth. „Samozřejmě jsem vybíral se svým předchůdcem Vladimírem Kaiserem. Pak už na tom Michaela pracovala se svým týmem. Můj dojem je z toho veskrze dobrý,“ poznamenal.

Adéla Bierbaumer vysvětlila, že na tak velkou plochu, kterou propůjčila Správa železnic, je fyzicky a psychicky náročné obrazy namalovat. „Lidé reagují kladně. Také se ptají, jestli nemáme strach, že nám to hned druhý den někdo poničí. Tento týden by to mělo být už hotové, vlastně chybí jen nějaký text a pár dodělávek,“ prozradila.

Na jedné straně malby je nádražní perón s několika malými epizodami ze života na nádraží a v jeho centru se Ruth setkává s maminkou. „Já myslím, že to pro ni byl obrovský a silný okamžik, proto je hlavní. Na pozadí je poválečné Ústí, bez Mariánského mostu a dalších novodobých dominant. Na druhé stěně pak příběh jejího života,“ pokračovala autorka Bierbaumer.

Papírovou skládačku i její elektronickou podobu by tvůrci rádi v následujícím roce distribuovali skrze instituce, jako jsou ústecké muzeum, městský archiv, infocentrum nebo prostřednictvím základních a středních škol do výuky občanské výchovy či jiných společenských věd.

Projekt Neznámí hrdinové v Ústí nad Labem vznikl díky podpoře Evropského sboru solidarity, který je zastupován Domem zahraniční spolupráce při ministerstvu školství.