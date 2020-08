V sobotu 22. srpna vyrostl nedaleko od hlavní pláže barevný areál se spoustou reklam, stanů, kovových zábran, kabelů, stánků a orientačních map. Dopoledne patřilo dětem, ve 13 hodin odstartoval hlavní závod dospělých v několika vlnách, zároveň začalo pršet a dresy závodníků měly po chvilce jednotnou barvu. Kdo z diváků neměl deštník, pláštěnku, nebo nepromokavou bundu, vypadal za dvacet minut jako vodní strašidlo a to byl teprve začátek.

Déšť byl vytrvalý a hlasitý, stejně jako moderátor David Cihlář, který nejprve představoval hlavní sportovní hvězdy, potom chválil organizátory, aby nakonec v prudkém lijáku vybídl k tanečnímu číslu osobní trenérku Věru Malinskou - Kopeckou. Ta se představila jako nebojácná amazonka a vysloužila si bouřlivý potlesk. Medaile dětem předávaly opravdové sportovní legendy, Bedřiška Kulhavá (88), atletická rekordmanka a účastnice OH v Římě ochotně přidávala úsměv a několik osobních rad. Ředitel závodu Jura Sýkora vítal vzácné hosty, navigoval dokumentaristy, popisoval tratě a ještě stihl představit hlavní rozhodčí Pavlínu Bednářovou z Českých Budějovic, která přísně trvala na přilbě a přesném zavěšení kol v depu.

Úplně prvním sportovcem, který proběhl závěrečným koridorem po zeleném koberci a vlastním tělem protrhl cílovou pásku byla osmiletá Markéta z Litvínova. "Všechno to bylo skvělé, voda byla teplá, jen ten výběh do depa byl dost kluzký, tam jsem málem upadla. Jak jsem se dostala na kolo, tak už jsem si věřila. Tohle byl můj druhý dětský triatlon, doprovázela mě maminka, medaile se mi docela líbí. Je těžká a veliká," prozradila šikovná dívenka.

Mezi dobrovolníky nechyběla Kamča Turková - Žaloudková,, dnes čerstvá maminka. Pětinásobná vícemistryně světa ve sportovním aerobiku rozhýbala snad celý sever. Na Miladě cvičila s těmi nejmenším. Stejné tričko oblékl i Jirka Švejdar, ten přímo miluje sportovní víceboj, vždyť také byl u založení Sportovních her v Tisé a několikrát byl členem týmu na Eurohrách v Doksech. Organizační skupina sportovců kolem Sýkory nejsou žádná ořezávátka, triatlon dělal i upovídaný David Cihlář.

Obdiv zasluhují v tom vlhkém počasí všichni, ale červená čísla především. Sportovci označení touto barvou museli uplavat 1,5 km, potom vyšplhat do strmého kopce ke kolu, po 32 km vyměnit speciály za botasky, zablácení, mokří a unavení mohli teprve po absolvovaných 10 km zvednout ruce nad hlavu. Všichni, opravdu všichni, co to nevzdali jsou borci.

Triatlon dospělých:

SHORT - 250 m plavání, 11 km kolo, 2,5 km běh

MIDDLE - 500 m plavání - 20 km kolo - 5 km běh

LONG - 1500 m plavání - 32 km kolo - 10 km běh

Triatlon žáci podle věkových kategorií:

50 m plavání - 2,5 km kolo - 1 km běh ( 100 m plavání - 5 km kolo - 2 km běh)