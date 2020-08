/Z ARCHIVU DENÍKU/ Na archivních fotografiích Ústeckého deníku si můžete připomenout, jak se před 16 lety zapsala krajská metropole a její okolí do dějin české kinematografie. Film režiséra Viktora Polesného Milenci a vrazi se točil v Ústí v roce 2004.

Natáčení filmu Milenci a vrazi v Ústí, 2004. | Foto: archiv Deníku

Ústředním místem děje filmové adaptace slavného románu V. Párala je dům v Ústí nad Labem, kde se střídají náhodní i trvalí zaměstnanci místní továrny. Příběh Borka Trojana (J. Langmajer), ambiciózního inženýra, a jeho lásky k Zitě Gráfové (Z. Adamovská), manželce ředitele továrny, příběh mladičkého Romana Gráfa (J. Prachař), zoufale až k sebezničení milujícího neklidnou Maddu (K. Kloubková), to jsou základní osy mnohavrstevného vyprávění, odehrávajícího se v průběhu šedesátých let s přesahem do doby po roce 1989.