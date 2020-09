Podstatně hůř dopadl poražený Eschner, který měl krvácení do mozku. „To byl teda pěkně debilní nápad,“ ulevil si na sociálních sítích. „Skončil jsem na pozorování na jipce s lehkým krvácením do mozku a musím na operaci levé strany obličeje, mám to tam nějaký celý zlámaný. Cítím se jak hov… Díky všem za podporu a Michalovi za super zápas,“ vzkázal z nemocničního lůžka.

Jeho soupeř Řehák zůstal v nemocnici jen přes noc, teď už je doma. „Dostal jsem tvrdý hák na spánek a těmi klouby to je něco jako tyčí. Standovi přeju brzké uzdravení, bohužel toho schytal víc,“ řekl vítěz unikátního zápasu, který uspěl, přestože nebyl favoritem. „Jsem za to rád, kromě pár kamarádů mi nikdo nevěřil, protože Standa je lepší boxer. Já jsem ale zápasil v něčem, co mi sedí,“ dodal.

„Říkala jsem si, že bych do toho možná jednou šla, ale když jsem to viděla, tak není o co stát. Úplně jsem u toho trnula. Nechci říkat, že to nemá se sportem nic společného, ale není to zdravé a nešla bych do toho,“ nechala se slyšet světová šampionka v boxu Fabiana Bytyqi, která trénuje společně s Eschnerem.