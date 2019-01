Ústí nad Labem – Nadupaný počítačový software bude od středy sloužit dispečerům Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Díky nové technice zvládnou koordinovat sanitky nejen v celém kraji, ale v případě nouze dokonce i v jiných regionech. Podobně vybavené dispečinky mají zatím záchranáři jen v dalších dvou krajích v Česku.

Stavba a vybavení centra vyšlo na více než 60 milionů korun. Na nové křídlo budovy záchranky dal Ústecký kraj 18 milionů korun. Vybavení včetně počítačů a monitorů pak stálo 44 milionů korun. „Většinu jsme zaplatili z evropských peněz," řekl ředitel záchranářů Ilja Deyl.

Stolů s počítači je zde dvanáct, pro stejný počet dispečerů. Ústecký kraj během denní směny obsluhuje sedm lidí. Zbylá pracoviště jsou záložní. Buď pro mimořádnou situaci nebo kdyby vypadl dispečink v Plzni. Pak by plzeňští kolegové dorazili do Ústí, v případě poruchy na severu Čech, naopak ústečtí do Plzně.

Pracoviště dispečera připomíná kokpit letadla. Na mapě vidí, kde je nemocný, volající i volné sanitní vozy. „Starý systém to uměl částečně také. Nyní je ale spojení mnohem rychlejší," uvedl mluvčí záchranky Pavel Šebesta.

Denně vyjedou záchranáři v Ústeckém kraji k 250 až 350 případům. Například vloni zasahovali u 75 tisíc pacientů. Podle Šebesty stoupá počet zásahů každým rokem. Ředitel Deyl tvrdí, že kromě dispečinku se minulosti velmi zlepšilo i další vybavení. Záchranáři mají třeba nové vozy a více výjezdových stanovišť.