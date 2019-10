Kde nestačí naši právníci, tam nasadíme externí posily. Takový postoj zaujímá Krajský úřad Ústeckého kraje. Za právní poradenství v oblasti dopravy od pražské advokátní kanceláře Skils utratil za poslední tři roky více než 64 milionů korun.

Vyplývá to z faktur, které hejtmanství zveřejnilo na svém webu. Opozice výši sumy kritizuje, kraj se hájí tím, že jde o náročné služby, které by advokáti z úřadu nezvládli. Jako první o věci informoval web Zprávy ze severu.

Jak vysvětluje náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM), pražská kancelář pomáhá kraji s mnohými kauzami i z minulosti. „Zabývá se původním sporem Dopravního podniku Ústeckého kraje, ale také dalšími problémy v dopravě z minulého i letošního roku se společností BusLine. Kancelář nás také zastupovala ve věci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, řešila výběrová řízení na vlakové dopravce i všechny spory ohledně končících dopravců,“ vyjmenoval Komínek.

V jednotlivých fakturách se pravidelně objevuje položka „sleva“ v řádech statisíců až milionů korun. „Smlouva s touto kanceláří byla uzavřena v roce 2006 za ODS. Po jejich vládnutí jsem vyjednal slevu a částka se tak díky tomu snížila o třetinu. Dostávají pouze to, co mají vysoutěžené, nic navíc,“ vysvětlil Komínek s tím, že pražská kancelář má na problémy v dopravě v kraji vyčleněného vlastního právníka. „Věnuje se nám permanentně, někdy věci řešíme i přes noc nebo o víkendech. Naši právníci by tohle nezvládli, náš právní odbor má určitý počet zaměstnanců, který řeší standardní problémy. Když ale vzejde nečekaný spor třeba s dopravcem, tak na to už nemají kapacitu. Jde o tak složitou problematiku, že si s ní neví rady,“ prohlásil Komínek.

Na písemné dotazy Deníku kancelář Skils neodpověděla.

Desítky milionů za externí právníky kritizuje opoziční zastupitelka a předsedkyně kontrolního výboru Drahomíra Miklošová (ODS). „Při zastupování kraje u soudu cítím, že to vyžaduje opravdu tvrdého právníka, ale jinak se musí vytřídit, co jsou schopni udělat naši právníci a co už nejsou. Z mého pohledu to není přijatelná částka, služby jsou v porovnání se sazbami jiných právních kanceláří hodně drahé,“ kritizovala Miklošová.

Argument o letité smlouvě z doby ODS, kdy byl v kraji hejtmanem Jiří Šulc, odmítá. „Kraj je tady v novém složení sedm let, nadávali na ODS, jak to všechno dělá špatně, tak proč si neudělali nové výběrové řízení? Skoro to považuji za pokrytecké. Nepřijímám odkazy na to, že to takhle bylo zavedené za Jiřího Šulce, to jsem slyšela už u několika věcí a vadí mi to. Je to stejné, jako když se vrcholoví politici stále vymlouvají na ODS,“ dodala Miklošová.

Ve hře je nová soutěž

Nové výběrové řízení na právní poradenství kraj nevylučuje. „Zadáváme legislativně právnímu odboru už nějakou dobu, že chceme smlouvu na externí právní poradenství přesoutěžit. Bohužel není souvislost v tom přesoutěžíme, ušetříme. Není jednoduché vybrat novou kancelář, protože může být napojená na BusLine, s nímž se soudíme. Myslím si ale, že spory za pár měsíců skončí a my se budeme věnovat už pouze našemu dopravci,“ nastínil Komínek.

Ve „vzduchu“ visí stále miliardový tendr na 161 autobusů, jehož rámcové smlouvy v dubnu zrušil antimonopolní úřad (ÚOHS). Se žádostí o přiznání odkladného účinku proti rozhodnutí Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK) u krajského soudu v Brně neuspěla. Momentálně ÚOHS vede rovněž šest správních řízení o návrzích na zákaz plnění celkem pěti kupních smluv DSÚK na nákup autobusů.

„V tuto chvíli se čeká na prvoinstanční rozhodnutí ÚOHS ve věci kupních smluv. Ústecký kraj se přihlásil jako účastník řízení, protože pokud by DSÚK neměla autobusy, těžko může pro kraj zajišťovat dopravní obslužnost, kterou je kraj ze zákona povinen zajistit. Celá záležitost se tedy kraje úzce dotýká. Bohužel ani to ÚOHS kraji neumožnil, proti čemuž se bude Ústecký kraj bránit rozkladem,“ doplnila mluvčí kraje Magdalena Fraňková.