Letáky s požadavky na nasazení roušky a dezinfekce na ruce. Ty vítaly v pátek 2. října voliče kromě obvyklých instrukcí jak volit a seznamů ulic ve dveřích volebních místností. Členové komisí obsluhovali s rouškou a nasazenými rukavicemi.

Zdroj: DeníkNěkde se dokonce táhla dlouhá fronta, jako třeba na Střekově, kde kromě krajských voleb pořádají i místní referendum o tom, jak bude vypadat plánované obchodní centrum.

Už před čtvrtou hodinou odpoledne se rozšířila ve spojitosti s hlasováním první skandální informace. „Za pět volebních lístků, snad ODS, KSČM, ČSSD, SPD a UFO, jakože jste je nevolili, dávají na Nové Vsi v hospodě pivo zadarmo,“ uvedl jeden z Ústečanů, který si přál zůstat v anonymitě.

Policie to nekomentovala. „Informace poskytneme až po skončení voleb, souhrnně,“ sdělila policejní mluvčí Alena Bartošová.

Volební místnosti jsou na známých místech, většinou ve školách, hasičárnách či obecních úřadech. Hlasování je jednoduché. Do prázdné úřední obálky volič vkládá za plentou jen jeden hlasovací lístek, na kterém může zakroužkovat nejvýše 4 kandidáty. Zhruba 250 lidí přišlo k páteční 17. hodině volit do bývalé hasičské zbrojnice ve Skoroticích. Zdejší komise proslula různorodou výzdobou místnosti, v posledních volbách například ve stylu svátku Halloween. Letos je typicky podzimní. „To je v lidech, my tu práci děláme rádi,“ poznamenala předsedkyně volební komise Jana Černá.

Slabší účast, zhruba 120 lidí, hlásila odpoledne i komise v Trmicích. Usedá v zdejší škole. Předseda zdejší volební komise Adam Kuray také vysvětlil, že navzdory sociálně vyloučeným lokalitám vše pokračuje v pohodě. „Kdyby něco, povoláme městskou policii,“ poznamenal.

Podle mluvčího krajského úřadu Martina Volfa byla průměrná volební účast v celém kraji v pátek k 20. hodině 12,5 %. Při předchozích krajských volbách v roce 2016 vyhrálo na Ústecku hnutí ANO, získalo tu 21,74 %. Druzí byli komunisté, třetí sociální demokraté.