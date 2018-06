Za únikovými hrami nemusíte do Prahy, jsou i v Ústeckém kraji

Ústecký kraj – Pořadatelé her lákají na adrenalin i atmosféru.

Fenomén únikové hry. Nemusíte za nimi jen do Prahy, jsou i v Ústeckém krajiFoto: www.feelreal.cz

Jste zavření v místnosti a vaším úkolem je dostat se ven v časovém limitu. To není námět filmového hororu, ale princip tzv. únikových her, které dobývají svět. V Česku je jich nejvíce ve velkých městech, například v Praze, ale fanoušci této zábavy nemusejí zoufat. Najdou je i v Ústeckém kraji.



Na propracovaný scénář vsadil tým ChallengeZone, který svou hru zasadil do terezínské pevnosti. Na ploše 1500 metrů čtverečních v prostorách z 18. století čeká k odhalení Josefovo mysterium. Další úniková místnost se nachází nedaleko, ve městečku Bohušovice nad Ohří. Hororový scénář s názvem Probuzené zlo rozhodně není pro slabé povahy.

„Naše hra je zajímavá hlavně autentickým prostředím. Nacházíme se v areálu autovrakoviště. Zážitek je sám dost syrový, protože stavíme na atmosféře bez všelijakých technických pomůcek a toho si u nás hráči cení nejvíce,“ sdělil provozovatel bohušovické „únikovky“ Tomáš Mašín.



Prožít adrenalinový zážitek je možné na dvou místech v Ústí. V prvním případě se zájemci ocitnou v cele předběžného zadržení jako podezřelí v kauze drogových dealerů. Hráči mají 60 minut na to z cely uniknout, pak je převezou do věznice, z níž se už nedostanou.

SENIOŘI I RODINY S DĚTMI

Druhý scénář připravil tým EscapeLoop v centru Ústí. „Hru jsme se snažili vytvořit tak, aby byla vhodná pro všechny věkové kategorie. Měli jsme tu tým aktivních šedesátníků, ale i rodinu s batoletem, která nesehnala hlídání,“ popsal provozovatel EscapeLoop Martin Dušek.



Zde mají lidé za úkol rozluštit záhadu pana Larse, ústeckého podivína s velkou láskou ke starožitnostem. Ten se na jaře roku 1972 záhadně ztratil. Státní bezpečnost si nedokázala jeho zmizení a podivné jevy dějící se v jeho bytě vysvětlit, a tak se rozhodla byt navždy zapečetit. Na hráčích teď je přijít této záhadě na kloub.

„Pokud návštěvníci záhadu rozluští, dostanou od nás dárkem upravenou fotografii svého týmu tak, aby vypadala autenticky k 70. létům, ve kterých se příběh odehrává,“ doplnil Dušek.

Asi nejvíce únikových místností nabízí Escape aréna v Chomutově. Vybírat můžete z celkem šesti scénářů. „Naší snahou je nabídnout návštěvníkům od všeho trochu. Ne každý se rád bojí, proto máme v nabídce hry i detektivní a vyloženě týmové. Hororové scénáře vyhledává hlavně mladší generace,“ uvedl majitel Escape arény Tomáš Týr.

Areál nabízí hry Rostovský řezník, Prokletý Doom, Nezvěstná, Karanténa, Stanice Duchů a Paranormal. „Nově chystáme i dobrodružnou hru s hledáním pokladu,“ dodal Týr.

VKROČTE DO PODSVĚTÍ

V Mostě je možné navštívit únikovou hru inspirovanou filmovou sérií Saw. Escape Most pro hráče připravil místnost s názvem Mafie inspirovanou českým kriminálním podsvětím, hru Čarodějnice nebo Upíří doupě.

Hru je možné navštívit i v teplické Obchodní akademii. TepScape si pro fanoušky připravil scénář s názvem Deník profesora Bodwiche. „Naše hra je posazená do období přelomu 19. a 20. století a je hodně inspirovaná steampunkem a díly spisovatele Lovecrafta. Profesor Bodwich je jakousi kombinací Tesly a Cimrmana,“ přiblížil provozovatel TepScape Miroslav Novotný.

Pokud někdo tajně snil o kariéře zločince, může se vypravit do Děčína. V tamním Master Escape se může převtělit do role vychytralého zloducha a zkusit vyloupit bankovní trezor. Jenže ten se náhle zavře a hráč má jen hodinu na to dostat se ven.

Za hádankami a hlavolamyHráči řeší v průběhu hry nejrůznější hádanky, šifry či hlavolamy, čímž postupují ve hře dále a odkrývají tak nové úkoly. První úniková místnost se otevřela v roce 2006 v Silicon Valley a byla inspirována prací Agathy Christie. Následně se začaly únikové hry objevovat převážně v Japonsku a odtud se rozšířily do celého světa.