Není to ovšem první přešlap, který se městu v souvislosti s životním prostředím podařil. Ústecký magistrát se kvůli životnímu prostředí stává terčem kritiky poměrně často. Ponejvíce kvůli kácení stromů. Několik jich bylo dokonce po odvoláních aktivistů zastaveno. V poslední době se hodně angažuje zastupitel a aktivista Lukáš Blažej ze spolku Ústecké šrouby. Ten v poslední době sleduje například kácení stromů v sousedství kampusu v Pasteurově ulici, nebo v ulicích Školní a Vojnovičova na Bukově.

Dělníci v Ústí zazdili mláďata a vejce rorýsů. Ti marně hledají cestu do hnízd

Co se uhynulých rorýsů týká, označil jednání města za ostudné od samého začátku. „Předtím se to stalo už několikrát u jiných staveb. Nejen, že opětovně došlo jeho chybou k usmrcení zvláště chráněných živočichů, ale navíc úředníci bránili inspektorům ve vstupu na stavbu. Inspekce musela zavolat Policii ČR, která byla připravena proti úředníkům použít donucovací prostředky. Město pak i přes jednoznačné důkazy zpochybňovalo přítomnost rorýsů a označovalo zaměstnance muzea, který na pochybení města přišel, za lháře. Pokuta je zasloužená a doufám, že bude vymáhána po odpovědných osobách,“ poznamenal Blažej s tím, že Ústecké šrouby byly účastníci řízení o možném zastavení rekonstrukce školky.

V minulosti se mu podařilo společně se spolkem Stop Tunelům například dosáhnout soudního zrušení rozhodnutí o kácení čtrnácti stovek metrů čtverečních keřů u ústeckého OC Forum, nebo zastavit kácení u ústeckého hřbitova. Ostatně, správu veřejné zeleně v Ústí nad Labem kritizuje spolek Ústecké šrouby dlouhodobě. Ať už jde o zimní solení silnic a chodníků bez ohledu na aleje, nedostatečnou péči o stromy, nebo například výsadby nevhodných druhů. Příkladem, ve kterém se spojují dokonce všechny chyby, je odumření náhradní výsadby osmnácti javorů, vysázených teprve na podzim roku 2017 v Klíšské ulici.

Ústecký spor o rorýse měl dohru. Přispěl k odchodu z koalice, říká opozičník

Vysokou pokutu od ČIŽP dostaly v minulosti i ústecké Městské služby na nadměrný odběr podzemních vod, přesáhla 602 tisíc korun. „Povolený měsíční limit pro odběry podzemních vod překročily městské služby o prázdninách roku 2015 a také v lednu, únoru, červenci a v srpnu roku 2016. Výši sankce jsme vypočetli ze zákonné sazby, která taxativně určuje pokutu za kubík nelegálně odebrané podzemní vody,“ upřesnil tehdy ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí Jaroslav Vacek.

Kauza rorýsi. K čemu vlastně v červnu 2021 došlo?

Během rekonstrukce školky u plavecké haly na Klíši měli dělníci zazdít vajíčka i mláďata rorýsů. ČIŽP si kvůli tomu vymínila pozastavení stavby. Firma ani město, kterému objekt patří a zadávalo dokumentaci pro stavební řízení, prý o hnízdišti neměly informace.



Podle ornitologů šlo o porušení zákona, rorýs je totiž zvlášť chráněný ohrožený druh. Pro zásah do hnízdiště je třeba výjimky ze zákona. V hnízdní době není možné vykonávat stavební práce. Mají být hotovy do příletu rorýsů kolem 15. dubna, nebo až po hnízdní době.



Podle náměstka ústeckého primátora Pavla Tošovského ale v projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, které nynější vedení města převzalo po tom předchozím, nebyla ani zmínka, že by na objektu mělo být hnízdiště. Tuto informaci neměl ani odbor životního prostředí.