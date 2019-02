Ústí nad Labem - Školy ochranu vstupu do budov podceňují, míní asociace. Kraj nabízí na zlepšení bezpečnosti dotaci.

Už několik pokusů cizích osob o vniknutí do školy přes vchodové dveře zaznamenal ředitel Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem Michal Šidák. Většinou ale podle něj šlo o žáky jiných škol, kteří se snažili na gymnáziu setkat s někým známým. Jiní to vzali jinudy, třeba parta narkomanů do školy vnikla před časem oknem.