/FOTO/ Hned tři novopečené žákyně prvních tříd zastihl Ústecký deník v dětském zábavním centru a herně Pampalanie na Severní Terase. A není divu, všechny tři dívky také nastoupily do prvních tříd právě na největším ústeckém sídlišti, byť každá do jiné základní školy Severní Terasy.

Marianna bude jednou z jedenácti školaček nové křesťanské ústecké Základní školy Karmel. Škola sídlí ve Šrámkově 38 na konečné v Doběticích na Severní Terase, v sousedství místního Domova pro seniory. „Marianka se moc těšila do školy a protože to tam dnes, v první den, končilo brzo, byla smutná. Tak jsem ji vzala sem do Pampalanie rozveselit se a užít si den,“ prozradila maminka dívky.