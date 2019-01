Ústí nad Labem - Odpad, který odevzdáte do svozu, patří městu. Sběrači jej kradou a nadělají nepořádek.

Svoz velkoobjemového odpadu je v plném proudu. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Zdeněk Traxler

Svoz velkoobjemového odpadu je v plném proudu. Podle kalendáře začal v Božtěšicích a Strážkách. Ve čtvrtek pokračoval Londýnskou ulicí, Důlcemi a v pondělí v Hostovicích a dalších čtvrtích. Kromě toho Ústí nechá během podzimu odvézt i vaky na listí a rostlinný odpad.

Bližší informace včetně kalendáře svozu odpadů jsou na webových stránkách města Ústí nad Labem. „Svoz běží každý den ráno v 6 hodin," sdělila mluvčí města Romana Macová. „Občané by měli odpad na určená místa odkládat nejdříve den před termínem svozu. Mezi objemný odpad nepatří pneumatiky, stavební odpad, konstrukční prvky bytu nebo domu, odpad ze zeleně a použitá elektrozařízení, která je třeba odkládat na místa zpětného odběru nebo do sběrných dvorů."

Svoz odpadu je financován z neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí. „Rada města navýšila neinvestiční část rozpočtu odboru o 1,5 milionu korun. Budou použity na financování podzimního svozu odpadů. Loni jsme na podzim svezli 570 tun objemných odpadů," dodala Macová.

Obyvatelé města zároveň upozorňují na bandy sběračů kovů a zlodějů odpadu, kteří na připravené odložené věci pořádají doslova nájezdy. „Na jaře tady banda deseti nepřizpůsobivých nadělala takový nepořádek, že to snad ani nebylo možné. Rabovali to do večera," zlobila se jedna z obyvatelek Varšavské ulice na Střekově. Nechtěla sdělit své jméno, jelikož někteří ze sběračů pocházejí ze stejné ulice. Redakce ho má k dispozici.

Vhozením odpadu do kontejneru se odpadky stávají majetkem města, pro které zajišťuje svoz společnost AVE. Vybírání popelnic je tak zcizováním majetku. Město se kvůli krádežím může dostat i do problému s výplatou příspěvků na třídění odpadu, do kterých je zapojeno.

„Ano, je to problém," podotkl k tomu nedávno pracovník AVE Radomír Valový. „Oni to rozbijí na třísky, aby vytěžili kovy. Jak to rozflákají, tak z toho vznikne divoká skládka, jejíž úklid je náročný. Přímo na místě kuchají lednice, televize, monitory, náplně z toho tečou… Odklidit to trvá spoustu času," dodal.

Jan Novotný, zástupce ředitele ústecké městské policie, k tomu uvedl, že pokud se někdo stane svědkem takového nájezdu, má zavolat na 156.

„Strážníci to podle závažnosti přestupku mohou řešit udělením blokové pokuty na místě do výše jednoho tisíce korun a vykázáním, nebo celou věc předat přestupkové komisi," pokračoval s tím, že na místa, kde zrovna bude svoz odpadu, se hlídky zaměří.

„Navíc, když je chytíme, necháme je ten nepořádek, který nadělali rozbíjením a prohrabáváním odložených věcí, také uklidit."