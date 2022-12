„Nyní navečer máme několik vážných nehod, v okrese Ústí například u Povrlů. Za poslední hodinu je to dalších patnáct úrazů. Musíme apelovat, aby každý, kdo skutečně nemusí nikam chodit, raději zůstal doma a počkal, než budou chodníky a silnice zase upravené a bezpečné. Ti, co musejí ven, ať jsou hodně opatrní a vybírají si cestu, pokud možno, tam, kde uklouznutí nehrozí. Nyní po setmění se to snaží řidiči odklouzat,“ vysvětlil mluvčí záchranky Pokop Voleník.