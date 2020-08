Pozor na vedro! Láká sice na koupaliště nebo ledově vychlazené nápoje, ale při odpočinku je potřeba pamatovat na zdraví a bezpečnost. Na tom se shodují hasiči, policisté a strážníci i zdravotníci či experti na bezpečnost v dopravě.

Horko mělo zřejmě svůj podíl i na nehodě řidičky v Roztokách u Povrlů, která – dle toho, co řekla svědkům – havarovala právě kvůli němu. Narazila do odstaveného auta, načež ji transportoval vrtulník s těžkým zraněním do Masarykovy nemocnice.

„Ona jela asi sto padesát metrů za mnou a najednou jsem viděl za sebou prach. Tak jsem zastavil a běžel k ní. Vyprostili jsme ji, celou dobu byla v bezvědomí. Když přiletěli záchranáři, řekla jim, že musela omdlít,“ popsal svědek nehody Tomáš Uxa.

Záchranář Prokop Voleník proto lidem doporučuje během vedra a slunečného počasí mít v autě dostatek pití a dělat častěji přestávky. „Když zastaví, měli by si odpočinout ve stínu a doplnit tekutiny. Jakmile začnou cítit únavu, nesoustředěnost, pocení, začnou jim padat oči, je lepší okamžitě přerušit jízdu, vystřídat se se spolujezdcem. Nesnažit se dojet na jeden zátah,“ varoval. Záchranka podle něj zatím ještě neeviduje zvýšený počet kolapsů z tepla, ale lidé by se měli připravit, aby se jim něco takového nestalo.

Stejně nebezpečné může být pití ledových nápojů nebo skok uříceného člověka do vody. Teplotní šok může způsobit křeče srdečního svalu. „Vlažná, nebo prostě jen chladná voda je ideální,“ přiblížil Voleník a zároveň připomenul, že klimatizace v autě by neměla mít teplotu nastavenou méně než pět stupňů oproti té, co panuje venku. „Auto je potřeba nejprve vyvětrat, než do něj sedneme a pojedeme,“ poradil.

Souhlasí s ním i odborník na bezpečnost v dopravě Jan Pechout. „Nehody ve větší míře způsobí lidský faktor. Sluníčko unaví oči, ty slzí, zhorší se vidění a vnímání, člověk je nervóznější, dělá chyby, protože chce být co nejdříve v cíli. Když to přežene, přichází mikrospánek,“ vylíčil bývalý koordinátor BESIP na Ústecku.

Následuje přejetí do protisměru. K tomu stačí mít nekvalitní stěrače, špinavé čelní sklo zevnitř, jak začne svítit slunce, hůř vidíte chodce na horizontu, cyklistu nebo značení.

Jako příklad Pechout popsal situaci, kdy ze Střekova na Bukov přejíždí auta přes tři semafory. Prudké slunce za ním způsobí, že nelze poznat, jaká barva svítí a potom řidič do křižovatky může vjet na červenou. „Nevidíte barvu, řidič červenou přehlídne a nehoda může poté mít fatální následky,“ tvrdí.

Stejně tak klade důraz na přestávky i policista Daniel Vítek. „Není to sice povinnost jako u kamionů, ale jsou stejně důležité pro řidiče dodávek či osobních aut. Během odpočinku je třeba tělo probrat nějakým pohybem, zacvičením,“ doporučil.

Podobně by měli pamatovat na stín a omezení námahy chronicky nemocní lidé a senioři. „Stává se, že musíme zachraňovat životy i z tohoto důvodu. Jako tuhle, kdy strážníci našli ženu, jak leží zmatená na zemi. Ukázalo se, že byla dehydrovaná. Přivolali jsme záchranku,“ popsal zástupce ředitele městské policie v Ústí Jan Novotný.

Pálil v lese kabely

Z jiného soudku je příhoda, kterou líčil Ústečan, který bydlí pod Střížovickým vrchem. Šel na procházku lesem při venčení psa a všiml si kouře. Když došel na místo, nevěřil vlastním očím. „Nějaký pobuda tu opaloval uprostřed lesa kabely. Tak jsem se ho ptal, jestli se nezbláznil a on na mě, že to trvá jen chvilku a má sebou šest litrů vody,“ popsal.

Na to reagoval mluvčí ústeckých hasičů Lukáš Marvan. „Rozhodně nerozdělávat oheň ve volné přírodě. Ani nekouřit. V tomhle počasí bych omezil i pálení na vlastním pozemku. Pokud hoří, začít hasit vlastními silami a volat hasiče,“ řekl.

Že varování nejsou lichá, ukazuje i předpověď počasí. V pátek budou třicítky, o víkendu bouřky. „V pondělí převážně polojasno, odpoledne a večer místy přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 27 až 31 stupňů,“ dodal meteorolog Martin Novák ze stanice na Kočkově.